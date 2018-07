Concertreview: The National op TW Classic

The National durfde voor 40.000 festivalgangers op TW Classic ingetogen te spelen, en niet altijd te gaan voor het grote gebaar. In ruil kreeg de Amerikaanse band een aandachtig luisterend publiek. Dat genoot van zoveel vakmanschap, die zich in de briljante chaos op het podium ontspon.

Zot konijn Matt Berninger stapte nog voor de eerste noot al de catwalk op die de wei in reikte. "Te snel, ik weet het", knikte de zanger gniffelend. "Maar zo eentje heb ik nog nooit gehad…" Die egoramp was er voor afsluiter Editors neergepoot. De frontman ging snel terug bij zijn groep staan, die 'Nobody Else Will Be There' inzette.

We wilden aanvankelijk noteren dat The National beter in het duister gedijt dan overdag, maar dat is quatsch. Er zat een heerlijke dynamiek in dit concert. Dat heb je met een groep die al haast twintig jaar in dezelfde bezetting speelt. Ze voelen elkaar blindelings aan. Zelfs de gitaarproblemen aan het begin van 'Bloodbuzz Ohio' kregen hen niet uit koers. Gitarist Aaron Dessner bewaarde de kalmte, terwijl zijn tweelingsbroer Bryce even de intro overnam. Niemand die er om maalde. 'I Need My Girl' werd bewust klein gehouden, net als het fraaie 'Carin at the Liquor Store'.

Dat The National een speciale band heeft met België, kwam ook hier naar voor. Ze droegen een song op aan de vertegenwoordiger van hun platenfirma. En verwezen naar het aparte concert vorig najaar in Vorst, waar ze hun plaat Boxer integraal speelden. "Zoiets hadden we nooit eerder gedaan", vertelde Aaron Dessner. De band bracht ook nu meerdere nummers uit Boxer: Live in Brussels, dat gisteren uit kwam. 'Slow Show' klonk introvert, terwijl 'Squalor Victoria' juist erg uitbundig werd gebracht. In al de chaos op de bühne brachten de bas van Scott Devendorf en de drums van zijn broer Bryan (een kruising tussen een clochard en Jarvis Cocker) 75 minuten lang rust en evenwicht. Het stond de frontman vrij zichzelf en het publiek te entertainen. Hij kroop in rookmachines en verwoestte naar traditie enkele microfoon-standaards. Toen een onfortuinlijke security-man een vol bekertje over zich heen kreeg, ging Berninger hem excuserend een vol glas aanbieden, om het goed te maken.

Een gigantische videowall achteraan spuwde vervormde live-beelden van de band, die met gierende gitaren in 'Don't Swallow the Cap' alle handen op elkaar kreeg. Tijdens 'Guilty Party' was er dan weer een hoofdrol weggelegd voor de twee extra trompettisten.The National feliciteerde het Belgische publiek met de overwinning van de Rode Duivels ("We hebben allemaal gekeken!"), en ging zelf vlot verder met scoren.

Tijdens een bruisend 'Day I Die' kwam Berninger helemaal naar voor op de catwalk, om vlakbij het publiek te zingen. Meisjes kropen in de nek van hun vriendje en heel Werchter zong mee. 'Fake Empire' bouwde prachtig op en bloeide helemaal open. De gitaarspelende broers eindigden met hun instrument hoog in de lucht, als triomfators. Matt Berninger mocht zijn demonen een laatste keer ontbinden in 'Mr. November', en stapte nu ook het publiek in. Knuffels van enkele Rode Duivels-fans waren zijn deel. Tijd voor pauzes was er niet. 'Terrible Love' werd opgezet als een race. De aanzet duurde even, maar dan ging de band als er gierend vandoor als razende windhonden. Ook afsluiter 'About Today' oogde knap in die zacht-hard aanpak. Mooi concert van een topband in bloedvorm.