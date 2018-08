Bepaal in een paar minuten jouw Pukkelpop-planning met onze handige tool

Pukkelpop, dat is: acht podia, altijd wat te zien, maar wat moet u zien? Het is geen schande als u op weg naar de wei last krijgt van keuzestress. Maar vrees niet: Humo staat paraat!

Voor onze festivalsite hebben we een speciale ‘tool’ ontwikkeld waarmee we in uw plaats uw ideale Pukkelpop-programma kunnen opstellen.

In drie stappen heb je je gepersonaliseerde planning: geef aan hoeveel dagen je gaat, welke groepen je zeker wil zien en hoe druk je het wil hebben. Wij doen de rest en daarna kun je het programma gemakkelijk printen, sharen of mailen. Zo weet je altijd waar je moet zijn: wachten aan de Main Stage, rennen naar de Marquee of boitten in de Boiler.