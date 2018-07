Een cursus zelfspot met Salvatore Ganacci op Tomorrowland: 'Hij relativeert het genre, spot met dj's die zichzelf god wanen'

Geen dj die deze week meer over de tongen ging dan Salvatore Ganacci. Artiestennaam van de Zweed Emir Kobilić, bijna 32 jaar geleden geboren in wat nu Bosnië is. Zaterdagnamiddag draaide hij een uurtje op het hoofdpodium van Tomorrowland. En dat is niet onopgemerkt voorbijgegaan.

Zo stond de dj meer op zijn draaitafel dan erachter, deed hij een dutje op het podium en haalde hij een ventilator erbij om zijn kapsel te showen. Wie de dj al langer volgt, weet dat hij niet aan zijn proefstuk toe is. Maar dankzij een compilatie van zijn gekste stoten is hij vandaag wereldberoemd.

De video werd al 3,7 miljoen keer bekeken op Facebook en oogst heel wat kritiek. Renaat Vandepapeliere, oprichter van het Gentse technolabel R&S Records, noemt de vertoning bijvoorbeeld een “schande voor de dj-cultuur”. “Als mensen aandacht willen, moeten ze maar comedian worden of een tv-programma maken. We hebben al een dj als Steve Aoki die taarten in zijn publiek smijt, en ook dat wordt vervelend. Dus wat is het volgende? De Chippendales op Tomorrowland? Dit geeft toekomstige dj's de indruk dat ze niets moeten kunnen, behalve wat de onnozelaar uithangen.”

Maar Vandepapeliere heeft het niet begrepen, zegt Peter Decuypere, oprichter van I Love Techno en auteur van het marketinghandboek Holy Trinity Events. “Pas op, ik ben er zelf ook ingetrapt. Wat een wanker is me dat, dacht ik eerst. Waar hebben ze die gevonden. Ik heb het niet uitgekeken uit plaatsvervangende schaamte. Tot ik de man ging opzoeken. Die heeft dus serieuze credentials binnen house en EDM, hij heeft al bewezen dat hij de skills heeft.”

Zo scoorde hij in 2014 zijn eerste clubhit Fresh, met Jillionaire van Major Lazer. Intussen volgden onder meer featurings met Sebastian Ingrosso van Swedish House Mafia (die even kwam meedoen tijdens zijn set op Tomorrowland), Axwell and Ingrosso en – godbetert – Enya.

Salvatore Ganacci zet je dus bewust op het verkeerde been. “Op een Borat-manier”, vindt Decuypere. “In het begin denk je: dit is Steve Aoki in het vierdubbele kwadraat, maar ik vind Aoki niet grappig. Ganacci is dat wel. Er circuleert een filmpje van hem op Tomorrowland vorig jaar, waarin hij de massa opriep om hun anus te ontspannen. Toen ik dat zag, wist ik: die gast is geniaal.”



Want je moet het maar doen: aantreden als een van de honderden, inwisselbare dj’s op Tomorrowland, en er toch in slagen om eruit springen. “Vanuit marketingperspectief is hij briljant”, zegt Decuypere. “Die man is wereldberoemd geworden in amper twee dagen tijd. Maar het werkt, omdat er ook inhoud achter zit. Was dit puur een gimmick, had hij nooit op die Main Stage gestaan.”

Wat hij doet is een mix van satire en performance. Zo opende Ganacci zijn set met een opname van een kritische radio-dj, over een eerder optreden. Decuypere: “Je moet dit maar durven, tussen alle ‘put your hands in the air’-dj’s op Tomorrowland. Hij relativeert het genre, zet een persiflage neer van wat bepaalde dj’s denken dat ze zijn: die wanen zich god. Dit is een mijlpaal, hier is artiest-geschiedenis geschreven. Voor mij is dit even legendarisch als het 23-minuten durende, shockerende concert van elektropunkband Suicide, in 1978 in de AB. Het was een sterke performance. Maar we moeten het nog even tot ons laten doordringen.”

Toch is Vandepapeliere niet overtuigd. “Internationaal lees ik kritieken als: daarom is Tomorrowland crap. En dat is jammer, want Tomorrowland is een van de mooiste festivals ter wereld, met veel verscheidenheid. Maar dit straalt op hen af.”

Salvatore Ganacci staat 28/7 op de Freedom Stage van Tomorrowland.

