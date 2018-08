Vier dagen lang, van 2 tot en met 5 augustus 2018, wordt het Grant Park in Chicago ondergedompeld in het feestgedruis van het Lollapalooza Festival. Onder andere The Arctic Monkeys, The Weeknd, Chvrches, Jack White, LL Cool J, Lykke Li, ODESZA, Gucci Mane, Khalid, The Vaccines en Tyler, The Creator zullen er het beste van zichzelf geven. En dankzij Humo en Red Bull kan u dit alles live volgen vanuit uw luie zetel!