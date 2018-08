TSAR B: 'Op de tourbus mag alles. Behalve scheten laten'

Twee jaar al is Justine Bourgeus een aanstormende belofte, maar de debuutplaat van Tsar B zou er nu toch langzamerhand aankomen. De songs daaruit brengt ze ten gehore op Laundry Day in Antwerpen, wij overschouwen vooraf even haar festivalleven.

HUMO Wat is het beste festival waar je ooit speelde?

Justine Bourgeus «Paléo Festival in Zwitserland. Je zou het niet denken van die strikte Zwitsers, maar bij een concert reageren ze megawild. Waarschijnlijk willen ze zo hun gewone ernst compenseren (lacht).»

HUMO Wat is het slechtste festivaloptreden dat je ooit hebt gegeven?

Bourgeus «Een tijdje geleden speelden we op een festival in het noorden van Engeland. Erg mooi landschap, puur ‘The Hobbit’, maar we zijn daar ongelofelijk slecht behandeld. Net voor het optreden vroegen we om toiletpapier voor een bandlid dat dringend moest. Dat bleek er niet te zijn: ‘You better get used to UK festivals.’ Tja.»

HUMO Welke festivalbackstage heeft het lekkerste eten?

Bourgeus «Ik herinner me vooral Rock Zottegem met zijn eindeloze buffet. Ik eet enorm graag, en als men dan zo lekker voor ons kookt, heb ik de neiging om erg veel te eten. Dat ben ik nu aan het afleren, want optreden met een volle maag gaat me niet zo goed af.»

HUMO Wat is je beste backstage-anekdote?

Bourgeus «Mag onstage ook? Ooit heb ik met zo’n gigantische kater opgetreden dat echt in élk hoekje, achter elke synth en drum een emmer klaarstond. Voor het geval ik moest kotsen (lacht smakelijk).»

HUMO Groupies, is dat ook een ding voor vrouwelijke artiesten?

Bourgeus «Valt wel mee. Van mij mogen mannen zich aanbieden, hoor, maar ik vermoed dat het in omgekeerde richting iets vlotter gaat. Als ik de statistieken bekijk, vinden vooral meisjes van mijn leeftijd me goed, dus ik vermoed dat ik meer vrouwelijke dan mannelijke groupies zou trekken.»

HUMO Heb je vaste backstagerituelen voor je op moet?

Bourgeus «Veel te veel, maar ze zijn allemaal noodzakelijk. Mijn haar moet bijvoorbeeld elke keer gevlochten worden. Dat vraagt wel wat tijd, maar het kan niet anders, dus ik probeer er een soort meditatiemoment van te maken.»

HUMO Zonder welke drie items trek je nooit naar een festival?

Bourgeus «Van die extreem lange hairextensions die je in Afrikaanse winkeltjes kunt kopen. Mijn bandleden en crew: geen item, maar toch belangrijk. En ik wou dat ik backstage mijn hond kon meenemen. Dat zou goed zijn voor mijn gemoedsrust.»

HUMO Wat staat er standaard op je rider?

Bourgeus «Fruit, ingrediënten om whisky sour te maken en een wegwerpfototoestel. Dat is het zowat, we gaan niet moeilijk doen. Maar ik kan me voorstellen dat mensen ‘skinny drunk bitch’ denken als ze die rider lezen (grijnst).»

HUMO Welke song weerklinkt het vaakst in jullie kleedkamer?

Bourgeus «In de kleedkamer spelen we weinig muziek, als compensatie voor wat volgt, denk ik. Stilte is veel waard dan.»

HUMO Wat is er strikt verboden op de tourbus?

Bourgeus «Scheten laten. Echt: als je dat doet, lig je uit de band. Je dóét dat niet in zo’n kleine ruimte. Wees gewaarschuwd, dus: de regel gaat ook op voor journalisten die mee zouden reizen. We zien dat níét door de vingers. Verder mag alles.»

HUMO Hoe ziet je ideale festivalaffiche eruit? Vijf namen, dood of levend, gerangschikt als een echte affiche.

Bourgeus «Oh, mogen ze ook dood zijn? Dan zeker Jeff Buckley, Janis Joplin en Nina Simone. En van de levenden: Young Fathers en Björk. Ik zag haar op het Sint-Pietersplein in Gent deze zomer, en dat was simpelweg fantastisch.»