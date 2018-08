Ayco Duyster en Eppo Janssen zijn met duyster.-live terug van weggeweest op Leffingeleuren

Leffingeleuren keert voor een avond terug in de tijd en brengt 'Duyster' terug, het vermaarde radioprogramma op Studio Brussel dat gepresenteerd werd door Ayco Duyster en waarvoor Eppo Janssen de platen selecteerde.

Op 15 september slaan Duyster en Janssen de handen nog eens in elkaar voor een duyster.-live tijdens het festival Leffingeleuren. Tussen 17u30 en 21u00 vinden er drie sessies en een concert plaats in de kerk van Leffinge en tussendoor worden er plaatjes gedraaid en korte interviews afgenomen.

De eerste sessie is voor Bert Dockx die enkele nummers van zijn soloplaat 'Transit' zal brengen. Na de sessie speelt hij nog met zijn band Flying Horseman in Zaal De Zwerver op Leffingeleuren.

Met zijn band The Bony King of Nowhere geeft Bram Vanparys zondag een optreden op het festival, maar eerst komt hij langs bij duyster.-live om al enkele nieuwe songs voor te stellen.

De derde en laatste sessie is voor de Ierse Hilary Woods. Zij speelt eerst een volledig concert in de Kapel, maar zakt daarna af naar duyster.-live in de kerk, waar ze enkele nummers zal spelen die op haar soloplaat ‘Colt’ terug te vinden zijn.

Er wordt afgesloten met een concert van de Brit Will Samson, waarvoor duyster en Janssen vaak een plekje reserveerden in hun radioprogramma.

Duyster.-live is enkel toegankelijk voor mensen met een combi- of zaterdagticket.