Dit waren de beste én de slechtste concerten van deze festivalzomer

Eerder in Humo Jonge Leeuwen: Michèle Cuvelier (26), de festivalreporter van Studio Brussel. 'Ik hou van relschoppers. Het mag af en toe wel wat stouter'

‘Ik begin mezelf stilaan een dikke narcist te vinden, zó over mezelf praten.’ Nee, Michèle Cuvelier is niet zo’n radiostem die zich zonder meer tot uitgebreid palaveren over de eigen zielenroerselen laat verleiden. Maar geduld loont. En haar ster rijst: in ‘Zender’ ten eerste, het muzikale uitstalraam voor nieuwe modellen dat ze tijdens het jaar cureert op Studio Brussel, en als stem en gezicht van de festivalzomer. ‘Maar wie heeft er nood aan nog een verwaande twintiger die denkt dat de evenaar door haar navel loopt?’35