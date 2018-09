Le Guess Who? maakt line-up volledig met o.a. Neneh Cherry en Swamp Dogg

De festivalzomer gedaan? Niet als het van Le Guess Who? afhangt! Van 8 tot en met 11 november vindt namelijk de twaalfde editie van het festival plaats in de binnenstad van Utrecht, waar meer dan 150 artiesten zullen optreden in kerken, theaters, oude fabrieksgebouwen en concertzalen.

Eerder dit jaar kondigde Le Guess Who? al verschillende namen aan, waaronder Devendra Banhart, Mudhoney en The Breeders, maar nu maakt ze de line-up compleet met maar liefst 47 nieuwe namen. De meest opvallende namen daarbij zijn Swamp Dogg, Neneh Cherry, Lonnie Holey die samen met Nelson Patton zal optreden, Cass McCombs, Yves Tumor, Tirzah, Midori Takada, Kelsey Lu, Alabaster DePlume, Senyawa, Hot Snakes en Vive La Void.

Maar dat is nog niet alles! Le Guess Who? voorziet namelijk ook een aantal speciale optredens. Zo zal gitarist Ryley Walker samenwerken met de Japanse psychedelische band Kikagaku Moyo voor een exclusief optreden genaamd 'Deep Fried Grandeur'. Yonatan Gat treedt dan weer samen op met The Eastern Medicine Singers voor een nieuwe interpretatie van Gats meest recente plaat 'Universalists'. En het Britse Seefeel ten slotte viert het 25-jarig bestaan van hun debuutalbum 'Quique' door hem volledige te spelen op Le Guess Who? 2018

Benieuwd naar de rest van de line-up? Die kan je hier raadplegen. Zin om tickets te kopen? Dat kan hier! Een vierdaagse festivalpasse-partoutticket kost €137,50. Dagkaarten zijn te koop vanaf €45 per dag.