20 redenen om naar Balaton Sound 2019 te gaan: 'Opstaan met een shotje pálinka'

Komende zomer vindt voor de dertiende keer Balaton Sound plaats, het festival aan het Hongaarse Balatonmeer. Met onder meer The Chainsmokers, Armin Van Buren en Marshmello, haalde de organisatie dit jaar opnieuw heel wat kleppers binnen, maar ook knappe kleinere namen als Jess Glynne, Denzel Curry, Ski Mask The Slump God en Saweetie sieren de diverse line-up.

'Waarom zo ver reizen als je in eigen land Tomorrowland hebt?', horen we u al vragen. Afgelopen zomer stuurde Humo Halve Neuro op pad, en de rapper kwam terug met heel wat antwoorden van festivalgangers. Wij sommen ze graag voor u op, maar kijk vooral ook naar de geweldige sfeervideo's die we vorig jaar maakten in Hongarije.

Info en tickets vindt u hier. Opgelet: vanaf 18 april stijgen de ticketprijzen, dus wees er snel bij!

1. Het fantastische Balatonmeer

2. Het is goedkoper dan in België

3. 'Het is super chill op elk moment van de dag'

4. Een pint kost maar anderhalve euro. Ofzo

5. Het vindt plaats in het buitenland

6. Het is gemakkelijk om aan tickets te geraken

7. U kan er pálinka drinken

8. 'Pálinka is het beste'

9. Het is er veel warmer

10. Het terrein is uitgestrekt

11. 'Eigenlijk zit je in België, met al die Belgen'

12. 'Je kan er gewoon overal bellen'

13. Er zijn villa's met 8 slaapkamers, king size-bedden en 'zalige matrassen'

14. U kan er goede vrienden maken

15. U kan er naar 'kontjes' kijken

16. Gratis tampons voor iedereen

17. 'Balaton Sound heeft de beste frituur ter wereld'

18. Elke dag opstaan met een shotje pálinka

19. U kan in het meer springen wanneer u 's morgens met een kater opstaat

20. U vindt er de 'Fontein van de Eeuwige Jeugd'