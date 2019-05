Onder meer The Van Jets, Black Box Revelation en Gestapo Knallmuzik op preparty Pukkelpop 2019

De meest opvallende naam is misschien wel The Van Jets, die in Kiewit hun allerlaatste festivalshow ooit zullen spelen - hun zevende op Pukkelpop. De band stopt er na de zomer namelijk mee. Meer belpop vinden we bij Black Box Revelation, voor deutschpop moet u dan weer bij Gestapo Knallmuzik zijn. Met de ninetiesrock van Peuk en de electropop van Ruby Grace haalde de organisatie er twee veelbelovende Belgische bands bij. Voor Antwerpse hiphop zijn Glints en Miss Angel present., onze noorderburen worden dan weer vertegenwoordigd door de punkers van De Heideroosjes en rapper Bizzey.

Dansen kan met Skyve feat. Eva De Roo, Nadiem Shah feat. MC Six, TLP, Laston & Geo, Niels Kenis, Tofec, Vandalen en Flashback Force. Ook het 'Underground'-concept, een gitaaralternatief voor de beats, wordt op algemeen verzoek hernomen. Donderdag zal Studio Brussel-presentator Stijn Van de Voorde achter de knoppen staan.

Tickets voor de preparty zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar. Wie een vrijdag- of combiticket heeft is vanaf 18.00u welkom op de festivalweide van Kiewit.