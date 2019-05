Interpol op Best Kept Secret: 'Criminele bendevorming nemen wij héél serieus bij Interpol'

Vraag het aan eender wie erbij was in 2014: Interpol en Best Kept Secret passen even goed bij elkaar als de stem van Paul Banks bij de gitaarlijnen van Daniel Kessler . Of de band er ook zo over denkt, dat vroegen wij ons af. En na Interpol gecontacteerd te hebben met enkele vragen over de groep werden we prompt teruggebeld door ene agent Smith - waarschijnlijk hun boekingsagent - die beweerde in naam te spreken van de groep. De lijn was niet ideaal, maar het gesprek ging als volgt.

HUMO Al sinds...

Smith «Stilte! Ik stel hier de vragen. Zoals deze bijvoorbeeld: waarom probeert u Interpol te contacteren?»

HUMO Euh, om dit te vragen: Interpol draait al mee sinds de vroege jaren tweeduizend. Nu we bijna twintig jaar en zes platen verder zijn: welke periode vinden jullie nu zelf jullie belangrijkste?

Smith «Waarschijnlijk de jaren die kwamen na de Tweede Wereldoorlog.»

HUMO (Verward) Euh, oké. Aparte keuze.

Smith «Helemaal niet: het was de periode waarin Interpol van de grond af aan opnieuw opgebouwd werd met het oog op de moderne tijden die zouden volgen.

»En dan recenter: het wegvallen van een persoon die erg belangrijk was voor ons, en die zowel qua interne werking een bepalende rol had als qua imago. Hij was min of meer ons uithangbord.»

HUMO Aha, u hebt het over Carlos Dengler: jullie iconische bassist die acht jaar geleden de band verliet.

Smith «Wie zegt u? Nee, ik heb het over Meng Hongwei, onze Chinese voorzitter die vorig jaar vermist raakte en over wiens lot we nog altijd geen zekerheid hebben. Erg verontrustend: we vrezen dat zijn verdwijning in China een interne afrekening is.»

HUMO Euh, oké. Interpol wordt al sinds de oprichting vergeleken met Joy Division dankzij het stemgeluid van Paul Banks, maar welke band vinden jullie nu zelf de grootste inspiratie voor jullie muziek?

Smith «(Gekraak) Wat zegt u? Welke divisie? Kan u dat nog eens herhalen?»

HUMO Welke bands...

Smith (Onderbreekt) «Bendes?! Criminele bendevorming nemen wij zeer serieus bij Interpol, meneer. Indien u informatie heeft die ons vooruit kan helpen bij een lopend onderzoek, dan moet u die absoluut aan ons overdragen.»

HUMO Euh… Afgesproken. Dan maar over naar de volgende vraag: hebben jullie na jullie optreden op Best Kept Secret nog verdere plannen om binnenkort Nederland te bezoeken?

Smith «Wat durft u daar te vragen?! Dat is een strikt geheim! Om informatie te krijgen over de locatie en bezigheden van onze operatoren moet u minstens over beveiligingsniveau vier beschikken. U hoort zelfs niet eens te weten dat wij dit weekend undercoveragenten laten patrouilleren in Hilvarenbeek! Hoe komt u aan die informatie?! Spreek!

»Tenzij… Zeg, bent u eigenlijk wel zeker dat u het juiste nummer gebeld hebt?»

HUMO Om af te ronden dit nog: is het ooit gebeurd dat iemand jullie aanspreekt terwijl hij of zij eigenlijk de gelijknamige internationale misdaadbestrijdingsorganisatie probeerde te bereiken?

Smith (Droog) «Nee, nog nooit gebeurd. We gaan ervan uit dat niemand echt zò dom is.»

HUMO Bedankt voor het interview!

Interpol speelt overmorgen (2/06) op Best Kept Secret.