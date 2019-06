Dit was het allerbeste (en het allerslechtste) van Best Kept Secret

Best Kept Secret 2019 is voorbij, maar niet getreurd: u heeft nog deze evaluatie van ons te goed. Hier vindt u de beste acts die we afgelopen weekend zagen - en de grootste flop.

TOP

Big Thief

Big Thief blies het oververhitte festivalvolkje zondagmiddag koelte toe met ijzige Weltschmerz. Frontvrouw Adrienne Lenker liet haar melancholie over tedere americanariffs zwalpen, haar band deed even robuust en wispelturig aan als Wilco. Wat een heerlijk verraderlijke groep. Lenker schetste achteloos bloederige tableaus, of ze smeerde dikke plakken balsem op onze fragiele zieltjes. Unheimisch, tout court. Onnodig te zeggen dat het publiek aan haar lippen hing.

Puike band, straffe songs, memorabel concert.

Aldous Harding

Het krioelen van kippenvel, het vollopen van de traanbuizen. In tropische omstandigheden, zowaar. Hoe Aldous Harding met een stem en een handvol akkoorden je gemoed kon laten kapseizen, doen weinigen haar na. De Nieuw-Zeelandse femme du moment bewees meteen: haar porseleinen folk zou zelfs een orkaan met een kracht van 10 op de schaal van Lukaku overleven.

Het offensief van Aldous Harding in Hilvarenbeek had weinig om het lijf: een bescheiden aantal songs die met de stilte flirtten, maar die de impact hadden van een losgeslagen sloophamer. Je kon je gerust proberen verweren, maar je werd toch murw geslagen.

Charlotte Adigéry

Ja, natuurlijk had de Gentse globetrottende Charlotte Adigéry beter in een van de overdekte tenten gespeeld in plaats van in de dj-booth van het FOUR-podium. Zo schiep de organisatie verkeerde verwachtingen. Ze is geen dance act, laat staan een urban act waar iedereen zomaar op kan loos gaan. Maar goed, de goedlachse, zomers uitgedoste Adigéry (coole hairdo!) liet het niet aan d’r hartje komen. “Laten we er een feestje van maken”, riep ze strijdlustig. Dat deed ze met punky elektro en verbasterde Caraïbische pop waarin haar verlokkelijke sirenezang als zoetstof diende.

FLOP

Sports Team

Sports Team: nog een reden waarom we altijd schurft hadden aan lichamelijke opvoeding. Als het nummer waarmee je opkomt – ‘Let Me Entertain You’ van Robbie Williams – het beste deel van je optreden is, is dat een spijtige zaak. Sports Team op Best Kept: willen maar niet kunnen.

Het Britse journaille voorspelt dit zestal uit zijn hoofdstad een rooskleurige toekomst, maar helaas: wij zijn geen Britten. Ze ogen zeker van hun stuk, met dorpsgek Alex Rice aan kop. Manisch in zijn doen. Het type frontman dat al de allures van een volksmenner had toen hij nog in de kribbe lag. Altijd leuk om zo’n weirdo als zanger in je rangen te hebben, alleen jammer dat die zanger zijn hoofdactiviteit – zingen, weet je wel – niet onder de knie heeft. Sports Team wil graag Art Brut zijn, soms Pavement, soms The Kinks. Voorlopig flirten ze gewoon met de middelmaat.