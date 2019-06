De geschiedenis van Fleetwood Mac in tien songs

Werchter Boutique - zaterdag 8 juni

1. ‘BLACK MAGIC WOMAN’ (1968)

Een nummer van Peter Green, stichtend lid en ‘de enige die ooit het koud zweet bij mij deed uitbreken,’ aldus B.B. King. Green richtte samen met Mick Fleetwood de groep op en haalde bassist John McVie over om ook aan te sluiten – dat diens achternaam gebruikt zou worden in de naam van de band gaf de doorslag. Als eerbetoon speelt Fleetwood Mac nu bij elk optreden ‘Black Magic Woman’ (de song waarmee Santana in 1970 ook een hit scoorde) en laat men na afloop Greens wondermooie instrumental ‘Albatross’ door de boxen galmen.

2 ‘SAY YOU LOVE ME’ (1975)

Green verliet, door druggebruik helemaal losgezongen van de realiteit, Fleetwood Mac in 1970. Sindsdien lijkt er een vloek op de groep te rusten. In 1971 ging gitarist Jeremy Spencer weg om lid te worden van de religieuze cultgroep Children of God, gitarist Danny Kirwan werd ontslagen vanwege zijn drankprobleem en Mick Fleetwood zette Bob Weston buiten omdat die een affaire had met zijn vrouw. Zanger Bob Welch verliet de groep dan weer uit eigen wil, omdat hij het touren beu was. In 1974 bestond Fleetwood Mac nog slechts uit

Mick Fleetwood en het koppel Christine en John McVie, dus nodigden zij Lindsey Buckingham uit om de nieuwe gitarist te worden. Hij stemde toe, op één voorwaarde: dat zijn vriendin Stevie Nicks ook lid mocht worden. Een gouden zet. Fleetwood Mac brak een jaar later definitief door met ‘Fleetwood Mac’, met daarop ‘Say You Love Me’, hun eerste hit in tijden.

3. ‘RHIANNON’ (1975)

Dat Nicks méér was dan het vriendinnetje van Buckingham, bewees ze met ‘Rhiannon’, door Rolling Stone Magazine uitgeroepen tot één van de beste nummers aller tijden. Stevie Nicks inspireerde zich op een heks uit de mythologie van Wales en begon zich te hullen in zwarte sjaals en jurken, een stijl die werd geïmiteerd door haar trouwe schare fans. Het ging Fleetwood Mac na vijf jaar pech eindelijk voor de wind.

4. ‘THE CHAIN’ (1977)

Fleetwood Mac opent tegenwoordig elk optreden met ‘The Chain’, het enige nummer waaraan alle vijf de bandleden van de klassieke line-up hebben meegeschreven. ‘Never break the chain,’ zongen Christine McVie, Lindsey Buckingham en Stevie Nicks opnieuw en opnieuw, maar twee jaar na de doorbraak hingen ze nog nauwelijks aan elkaar. Het huwelijk van John en Christine McVie liep op de klippen, Lindsey Buckingham en Stevie Nicks gingen uit elkaar en alsof de gemoederen nog niet voldoende verhit waren, begonnen Nicks en Fleetwood iets met elkaar. Net toen nam het vijftal zijn bekendste plaat op: ‘Rumours’.

5. ‘GO YOUR OWN WAY’ (1977)

Lindsey Buckingham schreef ‘Go Your Own Way’ over Stevie Nicks en liet haar vervolgens meezingen: ‘Packing up / Shacking up is all you want to do.’ Nicks kon daar niet mee lachen: ‘Ik nam het hem zeer, zeer kwalijk dat hij de wereld vertelde dat ik niets anders wilde doen dan met andere mannen slapen. Hij wist dat dat niet waar was. Telkens als ik die woorden moest zingen op het podium, wilde ik hem de kop inslaan.’ Nicks diende Buckingham van antwoord met ‘Dreams’, een song die ze in haar eentje in tien minuten heeft geschreven: ‘Only right that you should play the way you feel it / But listen carefully to the sound of your loneliness.’ Beide songs staan in ‘De tijdloze’ en zullen luidkeels op de Werchterweide worden meegebruld.

6. ‘YOU MAKE LOVING FUN’ (1977)

Christine McVie had genoeg van de alcoholverslaafde John, besliste van hem te scheiden en begon iets met Curry Grant, de lichtman van Fleetwood Mac. Die nieuwe relatie inspireerde Christine tot het frisse en swingende ‘You Make Loving Fun’. Ze vertelde John dat de song over haar hond ging, om zijn gevoelens te sparen.

7. ‘HOLD ME’ (1982)

Fleetwood Mac kwam na ‘Rumours’ met het avontuurlijke ‘Tusk’, een uitstekende plaat met een heerlijk geflipte titelsong en het adembenemende ‘Sara’, geschreven door Nicks. Maar de band heeft in 2019 nog geen enkele song van ‘Tusk’ gespeeld. Wél te verwachten op Werchter Boutique: ‘Gypsy’ en ‘Hold Me’ van de plaat ‘Mirage’ uit 1982. ‘Hold Me’ was de eerste Fleetwood Mac-song met een clip, opgenomen na de succesvolle lancering van MTV een jaar eerder. Regisseur Simon Fields over de opnames: ‘John was dronken en probeerde me te slaan, Stevie wilde niet met haar schoenen in het zand wandelen, Christine kon de anderen niet uitstaan, en Mick vond haar een bitch en wilde niet met haar praten.’

8. ‘EVERYWHERE’ (1987)

Na ‘Mirage’ ging elk bandlid zijn eigen weg, met vijf soloplaten als gevolg, tot Fleetwood Buckingham overtuigde om de troepen nog eens samen te roepen. Het duurde achttien maanden om ‘Tango in the Night’ af te werken, en Stevie Nicks zat daarvan slechts twee weken in de studio: ze was te druk bezig met afkicken van haar cocaïne- verslaving. In afwezigheid van Nicks schitterde Christine McVie: zij schreef ‘Everywhere’, nummer één in de Vlaamse Ultratop destijds, en ‘Little Lies’. ‘Tango in The Night’ werd de laatste plaat van het klassieke vijftal, want kort na de opnames sloeg de vloek weer toe: Lindsey Buckingham verliet de band.

9. DE COVERS: ‘DON’T DREAM IT’S OVER’ (1986) VAN CROWDED HOUSE EN ‘FREE FALLIN’’ VAN TOM PETTY (1989)

Na nog een soap vol drama, breuken en reünies, leken de leden van Fleetwood Mac in 2014 de strijdbijl definitief te begraven. De vijf stonden weer samen op het podium en deden in 2015 ook het Sportpaleis aan. Maar vorig jaar gebeurde toch het onvermijdelijke: Lindsey Buckingham werd uit de groep gegooid en vervangen door Neil Finn, de frontman van Crowded House, en Mike Campbell, de rechterhand van wijlen Tom Petty. Beiden mogen steevast één cover brengen.

10. ‘ALL OVER AGAIN’ (1995)

Fleetwood Mac sluit een optreden gewoonlijk af met de meest recente – slechts 24 jaar oud! – song van de set: ‘All Over Again’. Christine McVie schreef het nummer voor ‘Time’, een Fleetwood Mac-plaat uit de jaren 90 waaraan Nicks niet, en Buckingham nauwelijks heeft bijgedragen. Een vreemde keuze als afsluiter? Niet als je de songtekst erbij neemt. ‘Well it’s time to move on to the rain / And finally break the chain,’ zingt McVie, terugkoppelend naar de eerste song van de avond. Daarna vat ze de bewogen geschiedenis van de groep samen: ‘In spite of the heartaches/ And troubles in love/ I’d do it all over/ Do it all over again.’ (jmi)