Zes Europese muziekfestivals waarvoor je eens je land uit komt

Je hoeft niet elke festivalzomer door te brengen op de Rock Werchter en de Pukkelpop. Ook in de rest van Europa vallen er heel wat muziekfestivals te ontdekken. Sziget en Balaton kende u misschien al, maar deze zes festivals zijn ook zeker het bezoeken waard. Van een electrofeestje in een Transylvanisch kasteel, over bakken in de zon aan de rivier Taag tot het grootste gratis festival van Europa in Polen.

Montreux Jazz Festival (28 juni – 13 juli), Montreux, Zwitserland

Is Montreux het Lokeren van Zwitserland? Net als in de parel van het Waasland, staat het eens zo rustige stadje aan de oever van het Meer van Genève helemaal op zijn kop tijdens het twee weken durende jazzfestival. Naast oudgedienden Elton John, Joan Baez, ZZ Top, Ms. Lauryn Hill en Tom Jones klinkt er ook een frisse wind door het festival met Julien Baker, Lizzo, Bon Iver en Mac DeMarco. Op locaties verspreid over de hele stad kun je je onderdompelen in jazz, pop, rock, indie en electro met een mooie mix van gratis en betalende optredens.

Line-up: Elton John, Bon Iver, Yann Tiersen, Chilly Gonzales, Julien Baker, Mac DeMarco, Apparat, Tom Jones, Sting, The Chemical Brothers, Ms. Lauryn Hill, Khruangbin, Snarky Puppy …

Basiswoordenschat: Montreux ligt in een Franstalig kanton van Zwitserland, dus kun je je beste Frans bovenhalen. Als dat niet lukt, kun je het ook in het Italiaans of Schwyzerdütsch proberen natuurlijk.

Exit (4-7 juli), Novi Sad, Servië

Terwijl Tomorrowland steeds een nieuwe droomwereld uit de grond moet stampen, kan het Servische Exit Festival al sinds 2000 teren op de iconische setting van het Fort van Petrovaradin, net buiten het centrum van Novi Sad. Het festival won al twee keer de ‘Best Major European Festival’ op de EU Festival Award, een eer die ook al Rock Werchter en Tomorrowland te beurt viel. De Serviërs spelen dus al langer mee met de grote jongens.

Line-up: Paul Kalkbrenner, Charlotte Dewitte, Lost Frequencies, Dimitri Vegas & Like Mike, The Chainsmokers, Desiigner, Greta Van Fleet, The Cure, Skepta …

Basiswoordenschat: Een snel lesje Servisch: пиво (spreek uit als 'pivo') betekent 'bier', јебати (spreek uit als 'jebati') betekent verdomme, путин је мој пријатељ (spreek je uit als 'Putin je moj prijatelj') betekent 'Putin is mijn vriend'.

NOS Alive (11-13 juli), Lissabon, Portugal

Op een boogscheut van de Torre De Belem, ietsje uit het centrum van Lissabon, vindt al voor de dertiende keer het NOS Alive festival plaats. In het verleden speelden onder andere Metallica, Arctic Monkeys, Pearl Jam en Radiohead al op deze miniversie van Rock Werchter, telkens aangevuld met fris Portugees talent. En dat onder een loden zon en met zicht op de rivier Taag.

Line-up: Bon Iver, Vampire Weekend, The Cure, Ry X, Primal Scream, Weezer, Robyn, Sharon Van Etten, Thom Yorke, Smashing Pumpkins, Idles, The Chemical Brothers

Basiswoordenschat: Caralho (verdomme), cerveja (bier) en Cristiano Ronaldo, zeg maar de Portugese heilige drievuldigheid.

Mad Cool (11-13 juli), Spanje

Vorig jaar ging zowat alles mis wat maar kan misgaan op Mad Cool nabij Madrid: ellenlange wachtrijen, een shuttlebus die door de vangrail reed (gelukkig zonder erg), kapotte geldautomaten, te weinig toiletten en kraantjes, headliner Massive Attack die plots cancelde… Maar gelukkig ook geweldige sets van Tame Impala en Pearl Jam. Deze is dus enkel voor de festivalgangers die het lot opnieuw durven tarten. Want als alles goed gaat, biedt Mad Cool wel exact wat zijn naam belooft.

Line-up: Bon Iver, Ms. Lauryn Hill, Vampire Weekend, Charlotte De Witte, Jon Hopkins, Iggy Pop, Noel Gallagher’s High Flying Birds, The National, The Cure, The 1975…

Basiswoordenschat: Sinds die oervervelende zomerhit van Tom Waes spreekt een mens voldoende Spaans om zich uit de slag te trekken. Of we daar blij om moeten zijn, is een andere vraag.

Electric Castle (17-21 juli), Cluj-Napoca, Roemenië

De naam van dit festival mag je best letterlijk nemen, want tijdens dit festivalweekend zetten een hele rits electro- en popartiesten het pitoreske Banffy kasteel in lichterlaaie. Electric Castle biedt een mooi evenwicht van bekende namen en onbekende ontdekkingen, en het Transsylvanische landschap zal na een weekendje geen geheimen meer hebben.

Line-up: Florence & The Machine, CHVRCHES, Limb Bizkit, The Vaccines, Nils Frahm, 30 Seconds To Mars, Sigma, Boys Noize…

Basiswoordenschat: 'Du-te dracu' betekent zoveel als fuck you, 'Ceapa ma-ti' – het ergste scheldwoord – betekent letterijk 'je moeders ajuinen', 'Pula mea' betekent verdomme, letterlijk 'mijn piemel'. Rare jongens die Roemenen.

Melt (19-21 juli), Gräfenhainichen, Duitsland

In een voormalige kolenmijn in Duitsland kun je terecht om de hipste en nieuwste diamanten uit de hip-hop, pop en electroscene op te graven. Van zwoele deuntjes over harde beats, tot sensuele soul en snedige rap: zowat elke hoek van het hipsteruniversum is op Melt wel door één of meerdere artiesten vertegenwoordigd. Voor wie niet veel geeft om grote namen en zich liever laat verrassen, is dit een gouden aanrader.

Line-up: Bon Iver, Jorja Smith, A$AP Rocky, Skepta, Four Tet, Bonobo, Modeselektor, Arca, Kaytranada...

Basiswoordenschat: Wie een woordje West-Vlaams kan, zit al safe.

De gloriedagen van love en peace terugbrengen op een festival, dat is wat het Pol’and’Rock Festival (formerly known as Woodstock Festival Poland) al sinds 1995 poogt te doen. Met een mix van Poolse en internationale bands lokt het zelfverklaarde grootste openluchtfestival ter wereld ieder jaar ongeveer 750.000 bezoekers naar Kostrzyn nad Odrą, een stad dicht tegen de Duitse grens. En net als in 1969 is het festival helemaal gratis (!).

Line-up: Prophets of Rage, Parkway Drive, Crystal Fighters, Gogol Bordello...

Basiswoordenschat: Kurwa (verdomme) en piwo (bier). Meer heb je niet nodig.

