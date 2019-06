Pukkelpop diept affiche verder uit met Mauro Pawlowski, Eefje de Visser, Ertebrekers 80s Extravaganza en zowaar klassieke muziek

Bij de vorige lading namen beloofde de organisatie van Pukkelpop nog enkele verrassingen in petto te hebben, en kijk belofte maakt schuld. Naast zeven nieuwe namen (Eefje De Visser, Inhaler (de band van de zoon van U2-frontman Bono), Kraantje Pappie, Prospa, Barny Fletcher, StuBru/Radio 1 gezicht Ilse Liebens en zowat altijd van de partij Micheal Midnight) is het vooral uitkijken naar de uitgebreide Marquee Ouvertures.

Vorig jaar mocht Jef Neve al om 13 uur het podium van de Marquee openen met een symfonisch orkest en Crossbones Trombone Collective. Dit jaar mag hij op vrijdag nog Pulse Percussion Trio aan het overvolle podium toevoegen om in het werk van Grieg en Dvorak te duiken. De andere festivaldagen krijgen de New Yorkse brassband Brass Against en Ertebrekers de eer om de marquee te openen. De band rond Flip Kowlier, Peter Lesage en Jeffrey Jefferson zal het een 80's Extravaganza worden, terwijl de New Yorkers zich aan covers van Tool, Rage Against The Machine en Kendrick Lamar wagen.

Een Pukkelpop zonder Mauro Pawlowski is als een kers zonder taart, en dus mocht ook de Limburgse trots niet ontbreken. Op zondag duikt hij met zijn nieuw project Circular Media Channel, kortweg CMC (samen met radiomaker Philippe Cortens) in muziekarchieven en maakt er dan nieuwe audiocreaties mee.

De populaire rockfeestjes van Stijn Van De Voorde, Eppo Janssen en Bram Willems krijgen dit jaar opnieuw een vervolg. Afspraak elke avond na de headliner in de Club-tent.

En als laatste wordt het binnenkort ook puzzeltijd. Wie de PKP-app download, kan al vanaf donderdag 13 juni om 11u zijn of haar Pukkelpopparcours uitstippelen.

Ontdek de volledige line-up hier.