Leffingeleuren dikt zijn affiche aan met Brutus, Raketkanon, Charlotte Adigéry en nog meer Belgisch en internationaal geweld

Het pittoreske Leffinge wordt een keer per jaar omgetoverd tot een walhalla voor de muzieksnoeper. Sinds het festival zichzelf opnieuw uitvond en de kaart van onbekend en belgisch talent getrokken heeft, is het hopeloos zoeken naar de grote namen op de affiche. Maar daar kan Leffingeleuren heel wat te ontdekken pareltjes tegenover zetten. Vandaag voegt het festival nog eens tien redenen toe

Raketkanon en Brutus worden de headliners op respectievelijk vrijdag en zaterdag. De Limburgse grungeband Peuk, het uiterst dansbare en experimentele Susubrino en Charlotte Adigéry mogen samen met de weirdorock van The Germans verder de Belgische eer verdedigen.

Internationale bands als Bedoine, Steve Gunn, Bill Ryder Jones, Marissa Nadler en Frankie & The Witch Fingers waren al aangekondigd en daar voegt de organisatie nog het postpunk The Soft Moon en de Syrische ‘King of Keyboards’ Rizan Saïd aan toe. Ook de Britse singer-songwriter Jordan Mackampa en de Amerikaanse bands Gravelroad en Peaking Lights zullen in september te zien zijn onder de kerktoren van het gezellige West-Vlaamse Leffinge.

Ontdek de voorlopige line-up van Leffingeleuren hier.