The Hu op Graspop 2019: Meebrullen met Mongolen

Graspop Metal Meeting dat nooit de platgetreden paden verlaat? Think again. Vrijdag opende The Hu de Metal Dome. Nee, niet The Who . Wel een bende Mongolen. En dat is heus geen synoniem voor een metalband. Wel voor acht stoere krijgers uit Ulaanbataar, die meteen de aandacht trokken van een meer dan overvolle tent.

The Hu is dan ook een beetje een internethype. Met hun lied ‘Wolf Totem’ haalden ze twee maanden geleden de top van de Billboard Charts in Amerika. Iets wat een Mongoolse act nooit eerder lukte. The Hu stond er aanvankelijk op Graspop zelf een beetje onwennig bij. Zoveel volk voor hun groep, wiens debuutplaat pas in september uit komt? Anderzijds, Mongolië heeft al wel langer een link met het genre. Toch zeker de mythische krijgsheer Genghis Khan, die in vele metalsongs wordt bezongen. En zo blijkt elk land dus zijn metalband te hebben, hoe ver je maar op de wereldkaart gaat kijken.

The Hu stond op Graspop te rocken als een bende ruiters, die net uit de steppe en van hun paard kwamen gestapt. Ze speelden op traditionele instrumenten, die op distortion stonden, en met zware gezangen door de vier frontmannen. Brommende stemmen die werden afgewisseld met keelzang. The Hu had zich gewapend met fluiten en strijkstokken, en heel veel melodieuze ritmes. Mocht Mongolië ooit meedoen aan Eurosong, dan konden ze deze bende sturen. Wat ze precies bezongen in het Mongools, Joost mag het weten. Misschien hadden ze het over hun aparte leven in uitgestrekte vlaktes. Of over de frisse pilsjes op de Stenehei in Dessel.

De grote vlakte op Graspop balde graag de vuisten en headbangde mee. Daar waar openingssong ‘Yuve Yuve Yu’ nog wat stroef over kwam, klonk ‘Wolf Totem’ al veel organischer. Een sfeer zoals Apocalyptica die weet te maken was nooit ver af. Deze nieuwe band heeft duidelijk groeipotentieel. We zien ze graag nog eens terug in een zaal. Op Graspop scoorden ze alvast enkele doelpunten. Ter aanmoediging begon de hele tent spontaan ‘hu, hu, hu’ te scanderen. Als je zoiets in een voetbalstadion doet, riskeer je een stadionverbod én een zware boete er bovenop. Hier werd die oerkreet onthaald op een grote glimlach. En als teken van een tribale aanvaarding.