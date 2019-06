Crowbar op Graspop 2019: Bouwen op een gouden groove

Crowbar strooide gul met gouden grooves in de Marquee van Graspop. Hun instrumenten klonken lekker vuil, alsof ze recht uit de swamps van Lousiana waren getrokken. Frontman en zanger Kirk Windstein liet zijn gitaar een half uurtje heersen, en dat was welgekomen krachtvoer.

Crowbar had de pech recht tegenover de hardcore-iconen van Hatebreed geprogrammeerd te staan. De Marquee was daardoor maar dik half gevuld, maar dat lieten Windstein en zijn drie zuiderse kompanen absoluut niet aan hun hart komen. Ze zetten met openingssong 'All I Had' meteen de juiste toon. Al snel volgden 'Cemetery Angels' en 'Walk With Knowledge' als dubbele vuistslag. Een lekkere laag sludge, met wat stevige doom-invloeden er bovenop. Nieuw materiaal kwam er niet (hun laatste plaat 'The Serpent Only Lies' is al drie jaar oud), maar dat stoorde nauwelijks.

Met Crowbar stond trouwens alweer een deel van supergroep Down op dit Graspop. Donderdagavond mocht Phil Anselmo er al het podium op. Toen met een theetje in de knuist. Windstein koos liever voor een Belgisch pilsje, om zijn stem te smeren. Maar hij liet toch vooral zijn gitaar spreken in de Marquee.

En wat een riffs heeft deze band. Een lied als 'Conquering' is gemaakt uit loden fundamenten, om elke Katrina of andere orkanen te doorstaan. Dat Crowbar gekend en geliefd is bij andere bands, bleek uit het Candlemass-plectrum waar de frontman op speelde. Hij droeg ook een song op aan zijn vrienden van Entombed. Mocht Windstein dat aan Gandalf of Bilbo hebben gedaan, had niemand vreemd opgekeken. Deze zanger lijkt net weggelopen uit 'Lord of the Rings'. Terwijl het publiek luidkeels de groepsnaam scandeerde, zette Crowbar vol energie slotsong 'Broken Glass' in. Windstein ging nog één keer pal tegenover gitarist Matt Brunson staan en spoorde het publiek een laatste keer aan. Om met een ronkend slotakkoord de fans te gaan groeten. Crowbar stelt nooit teleur.