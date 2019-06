Children of Bodom op Graspop 2019: Alexi terug in topvorm na een decennium vol miserie

Children of Bodom kwam namelijk naar Graspop, en bracht mee: hun nagelnieuwe plaat ‘Hexed’. Die is, naar onze bescheiden mening, met enige voorsprong hun beste van de laatste tien jaar, maar het publiek bleek vooral gekomen voor de usual suspects.

En dat is jammer: nummers als ‘Under Grass and Clover’ en ‘This Road’ klinken live als een klok, maar zoals bij de meest metalbands duurt het verschillende jaargangen voor het publiek mee is. Hoe dan ook: na enkele personeelswissels, ontwenningskuren en noeste arbeid in ’t repetitiekot stáát Bodom er terug.

Akkoord, foutloos was het niet. Maar da’s volstrekt onmogelijk, gezien de complexiteit van hun muziek. Wie Dragonforce ooit ‘Through Fire and Flames’ heeft zien spelen, snapt wellicht wat we bedoelen. Maar de vocals waren on point en het vingerwerk van de gitaristen sneller dan de gemiddelde pornoacteur.

Het publiek liet duidelijk merken zich te amuseren. Zo onverschillig ze waren bij de nieuwe nummers, zo levendig toonde de Marquee zich bij klassiekers als ‘Are You Dead Yet’, ‘In Your Face’ en ‘Angels Don’t Kill’. Het concert duurde slechts 50 minuten, maar daar mocht wat ons betreft rustig een half uurtje bij.

Om toch een minpuntje uit te lichten: de bindteksten van Alexi zijn nog altijd een onverstaanbaar rommeltje dat enkel afbreuk doet aan een anders voortreffelijke show. Skippen die handel, en speel nog een extra nummer.