Within Temptation op Graspop 2019: kon een collectieve geeuw onderdrukt worden?

Sharon en co leken dat te beseffen, maar deden er alles aan om het publiek op hun hand te krijgen. Maar als we eerlijk zijn: de keuze voor Within Temptation als co-headliner voor de eerste dag van Graspop is merkwaardig. Een publiekstrekker zijn de Nederlanders al enige tijd niet meer, en het contrast met de andere bands is gewoon te groot.

We hoeven dan ook weinig te onthouden van de achtste passage van Within Temptation op Graspop. Sharon zong als een engel, trachtte waar mogelijk een reactie bij het publiek te ontlokken, maar over het algemeen kon de Stenehei een collectieve gaap nauwelijks onderdrukken.

Die twee uur boden wel kansen aan de metalhead om een sanitaire stop te plegen, een trui te gaan halen of zelfs een uiltje te knappen. De file in de wachtrij van het frietkot kon op een bepaald moment wedijveren met de buitenring van Brussel.

Wilt dat zeggen dat Within Temptation een slechte show neerzette? Helemaal niet, daarin schuilt nog een extra laagje tristesse. Sharon zong als een engel en toonde zich een uiterst capabele frontvrouw die helaas niet altijd de reactie kreeg van het publiek waar ze om vroeg. Ook de band was in vorm, en speelde met een precisie die de VAR in de eerste klasse van onze voetbalcompetitie volledig onbekend is.

Ze krijgt van ons overigens een ster minder omdat ze het niet aandurfde om een van haar covers uit ‘Liefde Voor Muziek’ te spelen. Een nummer van Niels Destadsbader op Graspop Metal Meeting was onherroepelijk geniaal geweest, en had haar een cultstatus tot in de eeuwigheid opgeleverd. Gemiste kans, jammer.