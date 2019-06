Lynyrd Skynyrd op Graspop 2019: Rocken richting pensioen

Op hun plaats stond Lynyrd Skynyrd hier niet echt. Geprankt tussen de thrashmetal van Anthrax en het Scandinavisch geweld van Amon Amarth: een cadeau is dat niet. Het zomerzonnetje zat dan weer wel mee. Veel metalfans kwamen, fris pilsje in de hand, even pauzeren bij deze levende (nu ja) legendes. Maar heel veel interactie en beleving was er niet bij openingssong 'Working for MCA'. Lynyrd Skynyrd is opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Maar had in Dessel (na een vliegtuigdrama, ruzies, reünies en hoge leeftijd) met gitarist Gary Rossington (67) nog slechts één origineel bandlid op het podium staan. En een witte vleugelpiano op Graspop? Die zie je normaal enkel als Axl Rose hier staat. Voor het overige was Lynyrd Skynyrd aangevuld met Ricky Medlocke, de half-Indiaanse snarenplukker van Blackfoot en twee achtergrondzangeressen naast die piano.

De drievoudige gitaarpartijen klonken helder en mooi, maar op nieuwere songs als 'Skynyrd Nation' zat écht niemand te wachten in Dessel. Zelfs 'Simple Man' en 'Three Steps', classics waar ze in de Verenigde Staten een vinger veil voor hebben, kregen de gemoederen hier amper verhit.

De massa kwam pas echt helemaal aan het eind in beweging. 'Sweet Home Alabama' is gebouwd op zo'n bekende riff dat die generaties verbindt. Vaders en dochters haalden samen hun gsm boven en zongen mee. 'Free Bird' werd tot de bisronde bewaard. Hun ode aan het leven, aan de vrijheid ook. Met de namen van de overleden bandleden op de achtergrond, terwijl de vijf vooraan dicht bij elkaar speelden. Een heel mooi slotakkoord.

Opmerkelijk: die gigantische Confederate-vlag die Lynyrd Skynyrd altijd trots toonde (om aan te geven dat ze uit de zuiderse staten van de VS komen), kwam maar heel bescheiden aan bod. Geknoopt rond de micro van Johnny Van Zant. Ze heeft de voorbije jaren een kwalijke reputatie gekregen, nadat ze werd ingepalmd door witte skinheads en het dodelijke drama van Charlottesville. Johnny Van Zant had in Dessel een vestje met de stars and stripes op aan. Alsof een speler van Club Brugge plots met een shirt van Anderlecht het veld op komt stappen. Only in America, ma'am.