Amon Amarth op Graspop 2019: De Efteling in Dessel!

Amon Amarth is op Graspop nipt aan een kastijding van de Gehoornde ontsnapt. De Zweedse melodieuze death metal-band had zoveel pyrotechnisch materiaal bij in Dessel, dat het dak van de Main Stage even stevig begon te smeulen. Allemaal offers voor Odin, meneer!

Amon Amarth wordt steeds groter. En dan hebben we het niet enkel over de bierbuik van brulboei Johan Hegg. Dit najaar staat zijn Zweedse band in Vorst Nationaal. In Dessel mochten ze in de vooravond de fans op Graspop al even komen verwarmen. En dat laatste mocht je letterlijk nemen.

Van bij openingssong 'The Pursuit of Vikings' draaide de gasmeter overuren. Metershoge vlammen werden boven de massa uitgespuwd. Ter begeleiding van de ronkende tonen van dit viertal. Dat liep allemaal vlot, tot bij 'Raven's Flight'.

Eén vuurwerkbom knalde net iets te hoog en te hard. Minutenlang kwam er donkere rook van onder het afdak van Main Stage 2 vandaan. Gelukkig dat het dak uit goed geïsoleerd materiaal bestond, of Graspop had het de komende dagen met een podium minder moeten stellen.

De vikingen van Amon Amarth haalden hun schouders op en trokken verder ten strijde. Zij hadden enkel oog voor de massa. Om hen met 'Raise Your Horns' een pint ad fundum te laten drinken, en zelf een hoornen kelk te ledigen. Dan wel de nekspieren los te gooien tijdens 'Guardians of Asgaard'. Waar, het was heus nog niet warm genoeg, brandende Berserker-kruisen de groep begeleidden.

Het is goed te merken dat deze band naar Game of Thrones heeft gekeken. Ze konden mee opdraven in die succesreeks, bij The Battle of the Bastards. Wat opvalt bij Amon Amarth: hoe langer deze groep mee gaat en hoe groter ze wordt, hoe meer ze een act maakt van hun optreden.

Het leek soms wel de Efteling in Dessel. Roadies die in maliënkolders kwamen meevechten, de Hamer van Thor die werd bovengehaald, een opblaasbare draak die tevoorschijn kwam tijdens afsluiter 'Twilight of the Thunder God'… Het zijn allemaal gimmicks die niet echt hoefden.

Amon Amarth kon en mocht ook gewoon de muziek laten spreken op Graspop. Hoewel, en we betrappen ons nu op een contradictie, die vuurwerkregen helemaal aan het einde van de show was best wel indrukwekkend. Laat dat zaalconcert in Vorst maar komen.