Godsmack op Graspop: kunstjes in de avondzon

Het Amerikaanse Godsmack staat aan het einde van een Europese tour. Hun optreden op Graspop was het laatste voor de band uit Boston weer huiswaarts keert. En dat voelde je toch wat. Het energiepeil bleef aanvankelijk steken in de avondzon van Dessel. Pas helemaal aan het einde pakte deze band Graspop in, met een strikje rond.

Maar Godsmack kan zoveel beter. Dat weten we, getuige hun uitstekende concert in Trix drie maanden geleden. Frontman Sully Erna is een alleskunner. Hij zingt met krachtige stem, speelt gitaar, weet zijn weg achter een piano en drumt als een beest. Dat verdient applaus. Al die instrumenten tegelijk bespelen kan hij nog nét niet. Daarom dat hier een groep stond, allicht.

Godsmack is in eigen contreien erg groot, in Europa blijft het nog altijd wat zoeken. Een nieuwe song als ‘Unforgettable’ waren ze in Dessel snel weer vergeten. ‘Go Away’ klonk dan weer wel bekend in de oren. Maar uitnodigend is dat refrein niet. Sully Erna probeerde de massa te entertainen, door de meisjes te vragen hun borsten te ontbloten. Zonder succes. Dan maar met een drum-challenge, dacht de zanger. Er werden twee drumstellen tegenover elkaar gezet, om korte stukjes Aerosmith en AC/DC te spelen. Best leuk, maar het haalde de vaart uit dit optreden. Het slotakkoord was gelukkig wel een voltreffer. Heel Graspop leefde zich uit op ‘I Stand Alone’, met een gigantische circle pit tot gevolg. Volgend jaar in maart belooft Godsmack opnieuw naar België te komen afzakken.