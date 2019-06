Deadland Ritual op Graspop: sterren kijken voor vroege vogels

Hier stonden ze pal in de hete middagzon. Spelend voor de vroege vogels. Dat waren er een pak minder dan zaterdag. Begrijpelijk ook, met die laatste en bloedhete festivaldag. Plus de sloophamer die Slipknot afgelopen nacht boven haalde.

Deadland Ritual opende meteen met ‘Symptom of the Universe’ van Black Sabbath. Het was fijn om Geezer Butler, één van de grondleggers van de metal, opnieuw te zien bassen op Heilige Grond. Al snel volgde ‘Neon Knights’. En zo passeerde er voor elk bandlid wel een song. ‘Slither’ van Velvet Revolver, ‘Rebel Yell’ van Billy Idol… Deze supergroep bleek eigenlijk meer een covergroep. Een beetje zoals Hollywood Vampires vorige zomer. Maar dan zonder Johnny Depp op gitaar. Deadland Ritual speelde ook enkele eigen songs, van een plaat die dit najaar moet uitkomen. Liedjes die baadden in een lekkere groove, overgoten door de goede zangstem van Franky Perez (Apocalyptica). Deadland Ritual eindigde met ‘War Pigs’. Een song die élke groep op Graspop al eens coverde. Maar die hier -uiteraard- wel paste. Groepen verwelken, zangers vergaan, maar Black Sabbath zal altijd blijven bestaan.