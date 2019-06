Kvelertak op Graspop 2019: jeugdig, fris en energiek

Hieperdepiep! Er is er eentje jarig, en dat is Ivar Nikolaisen, zanger van een zootje ongeregeld dat ‘Kvelertak’ heet. Vertaald naar het Nederlands betekent dat zoveel als ‘wurggreep’, en laat dat net het effect zijn dat de band had op het Graspop-publiek.

Terwijl op de Main Stage een geeuwfestijn van jewelste – sorry, Def Leppard – gaande was, konden de schattenjagers onder u terecht in de Metal Dome, waar Kvelertak geprogrammeerd stond. Even situeren: Kvelertak is het resultaat van een demonische liefdesbaby van punk en vaderlandse black metal, met roots in Noorwegen.

De Noorse kroonprins Haakon is fan, alsook de ongekroonde koning van de metal James Hetfield. Niet toevallig mocht Kvelertak dan ook het voorprogramma van Metallica’s Worldwired-tour verzorgen. Wat leveren dergelijke adelbrieven op? Een quasi gevulde Metal Dome.

Hoogtepuntje wat ons betreft was ‘1985’. Al slaat u ons dood: we hebben geen flauw benul waar het over gaat (alle lyrics zijn in het Noors), maar de melodie brengt de innerlijke surferboy in ons naar boven.

We zijn erg benieuwd waar deze kerels over pakweg een decennium staan. Op het hoofdpodium van ’s werelds grootste festivals is niet geheel ondenkbaar. Kvelertak is namelijk alles dat Def Leppard niet (meer) is: jeugdig, fris en energiek. Zij die ervoor kozen hun zondagavond in te zetten in de Metal Dome, werden bijgevolg beloond voor hun gewaagde keuze.