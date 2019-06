Sabaton op Graspop 2019: een Blitzkrieg van entertainment

Omstreeks 21u20 bestormde Sabaton het podium. Dénken we althans, want zoals de traditie het wil, zat de band weer strak in het camouflagepak. Zanger Joakim Bróden begon vrijwel meteen met een masterclass fist pumpen, en als brave leerlingen deed de voltallige wei mee. Gangmaker van dienst was ‘Ghost Division’, een nummer over de Duitse tankdivisie die onder de leiding van Erwin Rommel Frankrijk binnenrolde tijdens de Tweede Wereldoorlog.

U moet weten: Sabaton is een band met een duidelijke thematiek: oorlogen. Voornamelijk de Eerste – hun nieuwe plaat ‘The Great War’ bij uitstek – en de Tweede Wereldoorlog. Tijdens ‘Fields of Verdun’ kreeg de band vocale versterking van een koor, voor de gelegenheid gehuld in authentiek uitziende legeruniformen uit ’14-’18. Het dozijn mannen bleef in formatie gedurende de rest van het concert, voor extra bombarie.

Ook al speelde Kiss later die avond, veel theatraler dan Sabaton wordt het niet. Het woord ‘potsierlijk’ durven we nét niet gebruiken, maar een Sabaton-concert is zó over the top dat zelfs de seizoensfinale van ‘Thuis’ er niet aan tippen kan. Meningen over de band lopen bijgevolg sterk uiteen. Spotnamen als ‘Sabayon’ zijn inmiddels stevig ingeburgerd.

Ook wij draaiden zo’n vijf keer per minuut met onze ogen, maar tienduizenden mensen hadden zichtbaar de tijd van hun leven. De massale publieksparticipatie ging niet onopgemerkt, en Bróden uitte meermaals zijn dankbaarheid. Graspop en Sabaton: al sinds 2007 hebben de twee een passionele liefdesrelatie.

De band bracht een uiterst gevarieerde – in hoeverre dat kan zo’n duidelijk identificeerbare sound – set. Nieuw materiaal vloeide naadloos over in nummers als ‘Carolus Rex’ of absolute publiekslieveling ‘Primo Victoria’. Afsluiten deed Sabaton echter met ‘To Hell and Back’, een ode aan Audie Murphy: de meest gedecoreerde Amerikaanse soldaat uit de Tweede Wereldoorlog.

Tot zover de Blitzkrieg, want Kiss stond te trappelen in de coulissen. Sabaton kwam, zag en entertainde, maar wij waren niet mee. En zullen dat wellicht nooit zijn.