Humo@Festivals Amon Amarth op Graspop 2019: De Efteling in Dessel!

Amon Amarth is op Graspop nipt aan een kastijding van de Gehoornde ontsnapt. De Zweedse melodieuze death metal-band had zoveel pyrotechnisch materiaal bij in Dessel, dat het dak van de Main Stage even stevig begon te smeulen. Allemaal offers voor Odin, meneer! 99