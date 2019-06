Humo gidst u door de festivalzomer!

Vanaf donderdag kunt u hier op Humo.be alles lezen over Rock Werchte r en Couleur Café . Maar de zomer brengt nog meer moois op verschillende festivalweides her en der verspreid over le plat pays. Humo, uw trouwe gids, loodst u door al dat muzikaal geweld.

Nieuw en ambitieus is Vestiville (28 tot 30 juni, vestiville.com) dat – jawel – toch zal plaatsvinden in Lommel en meteen Cardi B hoog op de affiche knikkert. Wat eronder staat is al niet veel slechter: A$AP ROCKY, Migos, en ander schoon urban volk.

Jazz in Gent? Dat moet wel Gent Jazz (29 juni tot 9 juli, gentjazz.com) zijn, het festival voor de liefhebbers van bier in een glas en artiesten die met twee woorden spreken. Zullen ons zo zachtjes, Duvel in hun glas walsend, entertainen: Yann Tiersen, Jamie Cullum, Jasper Steverlinck en Mulatu Astatke. Maar ook in de kleinere letters valt schoon volk te spotten zoals Guy Van Nueten, Blow 3.0 of Steiger.

Ook smaakvol: Mavis Staples die op vrijdag 28 juni naar het Openluchttheater Rivierenhof (oltrivierenhof.be) komt.

In Limburg schoppen ze artiesten het podium van Genk On Stage (28 tot 30 juni, genkonstage.be) op, en krijgt u op vrijdag naast Regi ook Omar Souleyman voor de kiezen; wij zien openingen voor een samenwerking. Op zaterdag volgt Vive La Fête, op zondag wisselen Zwangere Guy en Mix Master Mike een ingewikkelde handshake uit.

In het buitenland is het dan weer het weekend van Glastonbury (26 tot 30 juni, glastonburyfestivals.co.uk), en in Werchter heeft Herman Schueremans naar verluidt ook een bescheiden barbecue georganiseerd. Maar daar leest u verderop al alles over.