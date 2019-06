Ook dit jaar niet opgeslagen: de 10 beste gratis festivaldagen

Fun Lovin’ Criminals op Beleuvenissen, Leuven (12 juli)

Oké, het New Yorkse trio Fun Lovin’ Criminals zal niet de spannendste set van de festivalzomer spelen daar in Leuven. Maar ‘Scooby Snacks’, ‘Love Unlimited’ en ‘The Fun Lovin’ Criminal’ blijven een dikke 20 jaar na datum geinig. Met De Mens in het voorprogramma belooft het een leutige, nostalgische avond te worden.

Tjens Matic op Kneistival, Knokke-Heist (16 juli)

Onze vaderlandse helden zakken lustig af naar het Heldenplein in Knokke-Heist, waaronder Daan (20/7), Intergalactic Lovers en Vive La Fête (21/7), en Arno ‘Putain Putain’ Hintjes (16/7). Hij speelt er zijn enige Belgische festivalshow met Tjens Matic, het kind van z’n bekende groepen Tjens Couter en T.C. Matic. ‘Oh la la la,’ zegt u? Dan heeft u nog niet gehoord dat The Clement Peerens Explosition later op de avond al even gratis het podium zal bestormen. ‘C’est magnifique!’

Faces On TV en Warhola op Boomtown, Gent (27 juli)

Twee zeldzame Belgische raspaarden gespot op de affiche van Boomtown. Faces On TV doet verder alleen Cactus aan deze zomer. ‘Faces on de wadde?’, vraagt u? Faces On TV is het project van zanger, multi-instrumentalist en producer Jasper Maekelberg: single ‘Dancing After All’ toont hem op z’n paasbest. En Humo’s Rock Rally-laureaat Warhola speelt er nadien een van zijn weinige Belgische festivals. Allen daarheen!

Isbells en Marble Sounds op OLT Rivierenhof, Deurne (2 augustus)

Belgen Isbells en Marble Sounds als double bill in het romantische OLT Rivierenhof: da’s een match made in heaven. Beide bands delen fleecedekentjes van songs uit. Marble Sounds heeft ‘Leave The Light On’, Isbells heeft ‘Dreamer’, een nummer dat op Spotify al meer werd gestreamd dan de topsongs van Oscar & The Wolf, Bazart en Balthazar. Neem die jongen of die meid mee waar u al altijd een oogje op had: knuffels gegarandeerd!

Blanck Mass op Absolutely Free Festival, Genk (3 augustus)

Absolutely Free Festival vraagt 3 lege batterijen aan de ingang, in ruil krijgt u twee dagen toegang tot een van de avontuurlijkste festivals van het land. Op 3 augustus speelt Blanck Mass ten dans: bezieler Benjamin John Power is tevens de helft van Fuck Buttons, tourde al met Jon Hopkins en Sigur Rós, en mocht de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen in 2012 van een soundtrack voorzien. De uitverkoren song: ‘Sundowner’.

SX en Zwangere Guy op Zeverrock, Zevergem (9 augustus)

Het Kortrijkse duo SX fleurt de affiches van Cactus, Dranouter en de Lokerse Feesten op, maar Zeverrock is hun enige passage waar je geen duit voor hoeft te betalen. Zwangere Guy, dé Belg van het muziekjaar 2019, maakt de avond helemaal af. Vóór u uw atlas openslaat: Zevergem ligt op 10 kilometer van het centrum van Gent.

10CC op Fonnefeesten, Lokeren (10 augustus)

De ouwe rotten van 10CC komen deze zomer naar de Fonnefeesten, off all places. In mei deden ze nog de Koningin Elisabethzaal aan! Akkoord, Graham Gouldman is het enige overgebleven originele groepslid, maar de glans is nog steeds niet van hitnummers ‘I’m Not In Love’, ‘The Things We Do For Love’ en ‘Dreadlock Holiday’ af. Kom gerust wat vroeger naar de Fonnefeesten voor The Calicos, de winnaars van onze jongste Rock Rally.

De La Soul op Half Oogst, Leuven (10 augustus)

Nóg meer legenden in België op 10 augustus: De La Soul komt de Oude Markt van Leuven in de fik steken. In 1990 waren ze nog de allereerste hiphopact op Rock Werchter dankzij hun heerlijke hit ‘Me, Myself And I’, en single ‘Stakes Is High’ haalde de top 10 in Humo’s ultieme hiphoplijst. Discobar Galaxie verzorgt de afterparty en zijn megafan. DJ Adriaan Van den Hoof in Humo: ‘Ik heb gehuild toen ik De La Soul zag op Rock Werchter in 1990.’ Neemt iemand een zakdoek mee voor Adriaan?

Arsenal op Maanrock, Mechelen (24 augustus)

U kunt de geweldige performers Sons, Ertebrekers en Intergalactic Lovers deze zomer op menig festival gratis zien, maar voor headliner Arsenal krijgt u slechts één kans: op Maanrock in Mechelen. Over hun optreden in de Lotto Arena eind 2018 schreef Humo’s recensent: ‘Bij dit Arsenal viel geen parfum de crise te bespeuren. Hier regeerde enkel het feest.’

Dez Mona feat. GoneWest Choir op Feeërieën, Brussel (26 augustus)

Véél schoons op de affiche van de Feeërieën, het gratis festival dat AB jaarlijks organiseert. De Ethiopische harpiste Sosena Gebre Eyesus (27/8). De Londense all female superjazzgroep Nérija (28/8). De Somalische discofunkband Somali Night Fever (29/8). Dubstepgigant Kode9 (30/8). Maar wij zijn misschien nog het meest benieuwd naar Dez Mona: zanger Gregory Frateur neemt namelijk het vierkoppige koor GoneWest Choir mee naar Brussel. Hun gezamenlijke optreden in het Gentse Minard eerder dit jaar was zo goed dat een vrouw het podium opklom en – écht gebeurd - spontaan begon te plassen. Dat belooft!