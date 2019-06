Er was een tijd, lang geleden, dat je naar een festival als Rock Werchter trok om met een rood Belga-hoedje op (bij goed weer) of in een zwarte Humo-regenjas (bij slecht weer) naar groepen te staan kijken. Verder hield de homo festivalitis zich bezig met skydiven, crowdsurfen en languit door de modder slieren.

De Q-fanbus

Gelukkig voor sponsors, politici, BV’s, prins Laurent en journalisten – lui kortom die zich nét iets te goed wanen om tussen de plebejers op de wei aan te schuiven voor een pint of Vietnamese loempia – vond men op een gegeven moment het vipdorp uit. Uitverkorenen kunnen daar een pint drinken uit een écht glas, er zijn propere wc’s en er valt ook iets te eten – koud buffet met aspergerolletjes (festivals op het platteland) of premium burgers (de grote festivals). Ergens onderweg werd de pint vervangen door de gin-tonic, maar alles is in de vipdorpen best te betalen.

De sfeer? Ooit zag ik Vincent Van Quickenborne in de vip-area van Werchter – een van de edities waarop Metallica headlinede – met in zijn kielzog een schare volgelingen. Fans van hemzelf én van Metallica, want heel de buslading, Van Quickenborne incluis, had zich in een wit T-shirt getooid met daarop het opschrift ‘MetalliQa’ – met de Q van Quick. Ik herinner me vooral die ene benevelde MetalliQa-fan die ’s avonds laat in het vipdorp op een stoel naar zijn eigen hoopje kots zat te staren. Metallica had allang gedaan met spelen, de Q-fanbus was vast al terug in Kortrijk, de schoonmaakploeg moest de arme jongen letterlijk buitenkuisen.