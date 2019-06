Rock Werchter 2019: krenten voor uw centen - wat kost een hapje op de wei? (15 foto's)

Rock Werchter Denzel Curry op Rock Wechter 2019: mag het alsjeblieft wat meer zijn?

'I don’t even like my rap shows to be rap shows', aldus Denzel Curry onlangs in The Fader. Mja, nou krijgen we toch wel precies dát op Rock Werchter: een aardige, weinig fantasievolle rapshow. Lekker vertier voor wie op een onbekommerd feestje aast. Niks meer. Een videoscherm met goedkope psychedelische VHS-beelden is het enige visuele extraatje dat we krijgen. Jammer, want Curry beschikt geenszins over het charisma van een Kendrick Lamar of Anderson .Paak.3