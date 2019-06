Humo@Festivals Salif Keita op Couleur Café 2019: 'Manu Chao voor volwassenen'

Wat ik me gisteren onder het Atomium afvroeg: als een gewone boom even straf is als tien airco’s, hoe straf zijn dan in dit Ossegempark alle kastanjelaars, esdoorns en beukenbomen samen? Ik bedoel: het was onder die bomen uiteraard ook hittegolf, maar pas als je op Couleur Café het bos uitging om aan de main stage te gaan postvatten (of nog erger: om bij het asfalt iets te gaan eten), kreeg je opnieuw een idee van de openluchtoven die het veld voor de main stage in Werchter gisteren moet geweest zijn.