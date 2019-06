Niveau4 XXL op Couleur Café 2019: 'Wallon, Flamand, Bruxellois, rien à foutre'

Niveau 4 is het beste opkomende hiphoptalent uit Brussel, Vlaanderen en Wallonië samengebracht op één podium. Of zoals rapper Venlo alles zaterdag vanop het podium vanuit een ander perspectief samenvatte: ‘Wallon, Flamand, Bruxellois, rien à foutre.’

Stukje uit een Humo-interview met Stikstof:

HUMO Die titel Niveau 4 komt van jullie.

Omar-G ’Van Jazz.’

Jazz ’Ik vond het een mooie metafoor voor wat er in ons land, en in Brussel in het bijzonder, aan de hand is. Dreigingsniveau 4, hoger bestaat niet. Vijf is oorlog.’

In 2017 en 2018 waren er ook grote namen bij, hoor. Brihang. Darrell Cole en TheColorGrey. Le 77. L’Or Du Commun. Blu Samu. Martha Da’Ro. ISHA.

En nu is er deze lichting voor wie de schaal echt werd vergroot. Niveau 4 is van de Blue Stage naar het zoveel keer grotere Green Stage moeten verkassen, en in plaats van dj’s komen meteen ook twee jazzgroepen (met drums en bassen en gitaren en toetsen) de artiesten begeleiden. Die twee groepen heten Echt! en Commander Spoon, en ze spelen tegelijk. De roepnaam is Niveau 4 XXL geworden.

Het Couleur Café-kindje is nu dus een puber die in Brussel veel lawaai kwam maken, en die de opeeengehoopte massa ertoe aanzette van alles terug te roepen via ‘Make some noise!’, ‘Faites du bruit!’ en ‘Maak lawaai voor jullie zelf, asjebliiieeef’.

De muzikanten dan: heel kort door de bocht hoor ik in Commander Spoon zowel een jazzband in de stijl van Sons Of Kemet als een minimalistische (of was het maximalistische) groep uit het Brussel van lang geleden. En hoor ik - even kort door de bocht - in Echt! gewoon STUFF.

De mc’s dan. Venlo is een slome lange jongen met een valse trage, Kayla van de tweeling Eleven’ doet soms aan Rihanna denken en begint haar deel van de set met ‘J’ai pas besoin d’un fuckboy’.

Het dolvrolijke duo Juicy danst, laat R&B zo electronisch mogelijk klinken, en heeft een freaky folkkant. Luie Louis verklankt het best het nietsnut-utgevoel. Jay MNG is degene die het publiek het lefst aanzet tot moshen. Miss Angel is een fantastische souldiva-in-opbouw.

Zo heel veel is er met de groepen erbij nu ook niet veranderd: dit is een hiphoprevue die nu eens niet om de andere song werd stilgelegd, en bovendien een zeer straf komen en gaan en mengen van alle mc’s die present gaven.

Dat komen en gaan en mengen gebeurt volstrekt asymmetrisch. Juicy heeft in een song plots JayMNG als gast. Kayla en de twee Juicy’s worden bij iemand backing. Als Miss Angel de eerste keer opkomt, staat ze al meteen op een sax te dansen. Waar de groep Echt! ophoudt en Commander Spoon begint, daar is ook niet echt iemand mee bezig. Saxofonist Kamasi Washington zou zeggen: ‘Harmonie in verschil’.

Vraagjes. Draaide het alleen om de flow, om de steeds toenemende energie, om het moshen vooraan en om de sfeer waarin zowat iedereen in een vol Groentheater stond mee te wiegen of te swingen? Of waren er ook songs bij? Antwoord: het zat vol goeie songs. ’Verouderd’ van Jay MNG, Luie Louis in die track waarin ‘Visjes’ op ‘funkalicious’ rijmt, Juicy’s ‘Mama Told Me’, Venlo met ‘Story”, ‘Horns on your Head’ van Eleven, Miss Angels ‘Like That’: ik wil ze allemaal op de radio wil horen.

Besluit 1: Niveau4 XXL lijkt op een finale van Humo’s Rock Rally waarin alle tien de uitverkoren groepen samen optreden. Na de voorstelling wordt geen geld aan de winnaars gegeven, de louter morele winnaar is degene die het luidste applaus krijgt, of beter: voor wie het meeste lawaai werd gemaakt. En wie van de artiesten op dit grote podium er morgen echt geld mee gaat verdienen, dat zien we binnenkort dan wel weer.