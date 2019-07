Humo's Dertien Daverende Dourtips (incl. playlist)

Ook dit jaar zakken er zoveel artiesten af naar Dour Festival dat u door de bomen het bos niet meer dreigt te zien – hilarisch mopje voor de insiders: welk bos?! Gelukkig is Humo er om u te gidsen doorheen de line-up, die naast enkele knappe headliners nog heel wat ander moois te bieden heeft. Onderaan het artikel vindt u bovendien een bijhorende Spotify-playlist terug. Graag gedaan.

Salut c’est cool, woensdag 10 juli, La Salle Polyvalente, 20:15-21:45

Weinig acts zijn live zo’n belevenis als Salut c’est cool. Het gestoorde Franse viertal combineert opzwepende techno met de meest bizarre humor, banale clips en uitgelaten liveshows. Denk: Gestapo Knallmuzik voor langharige kraakpandbewoners op harddrugs. Drie jaar geleden kregen ze een eigen podium op Dour, waar ze elke dag een andere show brachten. Dit jaar gaan de jongens voor het historische thema ‘Medieval Madness’, inclusief special guests. Cattenghespuijs!

Yaeji, woensdag 10 juli, La Petite Maison dans la Prairie, 22:45-00:00

In de bloeiende hipsterhousescene (denk: muziek voor hippe middenklassers die kind aan huis zijn bij Plein Publiek en nu al hun hemd voor Horst Festival hebben uitgekozen) is Kathy Yaeji Lee toch een beetje het buitenbeentje tussen collega’s als Peggy Gou, Ross From Friends en Mall Grab. Met ‘raingurl’ maakte de Koreaans-Amerikaanse een geweldige floorfiller, maar ze is ook niet vies van hiphopinvloeden (‘Drink I’m Sippin On’). En oh, wat zijn we blij dat de voormalige dj haar eigen stem ontdekt heeft wanneer we het mooie ‘Passionfruit’ horen. Yaeji’s onmiskenbare talent leverde haar bovendien een feature op Charli XCX’s nieuwe plaat op (release: 13 september). Benieuwd!

Dope Saint Jude, donderdag 11 juli, La Salle Polyvalente, 16:00-16:45

Drag king Catherine Saint Jude Pretorius – hét gezicht van de Zuid-Afrikaanse queerscene – zakt af naar Henegouwen met creatieve, activistische hiphopsongs vol verfrissende teksten over gender, seksualiteit, racisme en feminisme. Met verschroeiende single ‘Grrrl Like’ verwijst ze naar de feministische Riot grrrl-beweging uit de jaren 90, waartoe gitaarbands als Bikini Kill, Sleater-Kinney en Hole gerekend werden. Dope Saint Jude verpakt haar activisme dan weer in vette beats, samples en hier en daar een verrassend catchy refrein (‘Who I Am’).

Sudan Archives, donderdag 11 juli, La Petite Maison dans la Prairie, 18:45-19:45

De Amerikaanse violiste Brittney Parks had slechts twee kortspelers nodig om ons helemaal te overtuigen: donderdag vindt u ons in de vroege avond niet terug bij (de nochtans ook te pruimen) Vince Staples, wel bij Sudan Archives. Onder die naam biedt Parks haar favoriete viersnarige instrument een glansrol tussen slimme electronica en Afrikaanse invloeden, begeleid door beats die erin slagen om opzwepend en subtiel tegelijk klinken. Kom af.

Deena Abdelwahed, donderdag 11 juli, Le Labo, 22:00-23:00

Een uurtje cultureel verantwoord bangen? Dan moet u bij Deena Abdelwahed zijn. De Tunesische groeide op in Qatar als dochter van verplegers, maar het was pas tijdens haar kunstopleiding in Tunis dat ze op haar negentiende elektronische muziek begon te maken. Ze mixt allesbehalve hapklare electronica met Arabische invloeden en hier en daar een intense technobeat. Ondertussen geldt de queer-activiste in eigen land als een van de meest vooruitstrevende artiesten, werkte ze mee aan Fever Rays laatste langspeler en draaide ze in de legendarische Berlijnse club Berghain. Eentje voor de fijnproevers.

Tommy Cash, donderdag 11 juli, La Salle Polyvalente, 22:30-23:30

De Estse rapper Tommy Cash – Tomas Tammemets voor de vrienden – ziet zijn artiestennaam graag gestileerd als TOMM¥ €A$H. En eigenlijk is zowat alles wat hij doet een stilistische krachttoer: achter het baraki, Slavisch typetje dat hij op het podium speelt schuilt een gerenommeerd danser, cineast (check zijn clips), conceptuele artiest en performer. Ja, er is nagedacht over TOMM¥ €A$H, maar toch komt Tammemets in alles wat hij doet nooit fake over. Daarbovenop is zijn vuile hiphop nog eens goed ook – geen onbelangrijk detail.

Aloïse Sauvage, vrijdag 12 juli, La Petite Maison dans la Prairie, 17:45-18:45

U zag haar mogelijks reeds onbewust passeren in films als ‘Cold War’ en ‘Django’, maar vrijdag staat Aloïse Sauvage op het podium van La Petite Maison. De Franse loste eerder dit jaar een frisse eerste ep ‘Jimy’, die genres doet vervagen als ware het rechtse partijgrenzen. ‘A l’horizontale’ is bijvoorbeeld een zoete popsong die zowel door strijkers als een droge hiphopbeat wordt gedragen. In ‘Présentement’ doet ze daar nog wat Autotune bovenop, om even later tijdens het titelnummer een voorzichtig dancehallritme te introduceren. Hou haar in de gaten.

Octavian, vrijdag 12 juli, Boombox, 19:45-20:45

Hiphopartiesten passeren tegenwoordig sneller dan Team Jumbo-Visma tijdens de ploegentijdrit, maar de Britse rapper Octavian rijdt momenteel in het wit. In het spoor van landgenoot Skepta maakt hij uitdagende grime die gretig met stijlen jongleert, en op zijn meest recente mixtape ‘Endorphins’ klinkt hij futuristischer dan ooit. Live weet Octavian nog niet áltijd te overtuigen, maar toch zetten we met plezier ons geld op hem in.

Tirzah, zaterdag 13 juli, La Petite Maison dans la Prairie, 17:45-18:45

Zelden klonk r&b zo naakt als op Tirzahs debuutplaat ‘Devotion’. Haar songs zijn ruwe diamanten die, gesluierd in eenvoud, pas na enkele luisterbeurten volledig de weg naar uw hart vinden. Bereid u dus voor. Laat ons hopen dat Tirzahs muziek ook in een grote tent tot z’n recht komt, en – vooral – dat haar gefluister weet uit te komen boven de zware gitaren van Wiegedood en The Body & Full of Hell, die tegelijkertijd de nabijgelegen Salle Polyvalente in stukken scheuren.

Lees hier onze recensie van Tirzah op Les Nuits Botanique.

The Body & Full of Hell, zaterdag 13 juli, La Salle Polyvalente, 18:30-19:15

Eén van de meest gevaarlijke samenwerkingen van de afgelopen jaren. Verwacht trillende beenderen, een versplinterd gebit, paranoïde angstaanvallen en – indien u uw oordoppen vergeet – doorboorde trommelvliezen. Niet voor doetjes. We herhalen: niet voor doetjes!

Skee Mask, zaterdag 13 juli, La Salle Polyvalente, 00:00-01:15

Wie Parov Stelar toch maar een beetje cheap vindt en niet hersenloos wil staan stampen aan de Balzaal, begeeft zich zaterdagnacht best naar La Salle Polyvalente. De muziek van Skee Mask – niet te verwarren met rapper Ski Mask the Slump God – gaat u niet opkikkeren, maar wel in rustgevende extase brengen met z’n ambient en half weggemoffelde beats. Een dik uurtje trippen zonder daar noodzakelijk middelen voor te moeten gebruiken, om vervolgens op tijd uw tent in te kruipen. Want die loodzware zondag moet nog komen.

It It Anita, zondag 14 juli, Le Labo, 15:30-16:15

Vroege vogels hoeven zondagmiddag geen koffie of andere pepmiddelen te consumeren: It It Anita slaat in Le Labo met plezier het prut uit uw ogen. Het Luikse noiserockviertal werkte al samen producer John Agnello (Sonic Youth, Dinosaur Jr.) en heeft twee knappe kort- en langspelers op z’n naam staan, maar het is vooral live dat Mike, Damien, Elliot en Bryan hun mannetje staan. Inclusief bezwete bovenlichamen, schorre stemmen én een drumstel in het midden van het publiek. Ook een goeiemorgen!

Juicy x The Bravo Brass Band feat. Darrell Cole, zondag 14 juli, The Last Arena, 17:30-18:30

Anderhalve week geleden blies Juicy ons van onze sokken tijdens Couleur Cafés Niveau 4 XXL. Hoewel het Brusselse duo aanvankelijk van plan was enkel r&b-covers te brengen, releaseten Sasha Vovk en Julie Rens ondertussen enkele knappe eigen singles. Het indrukwekkendst blijven ze echter wanneer ze hun stembanden live op een podium laten trillen, in combinatie met hun aanstekelijke enthousiasme. Op Dours mainstage wordt Juicy vergezeld door een brassband, wat wellicht betekent dat de electronica van hun studioversies net als tijdens Niveau 4 zal moeten wijken voor een jazzvibe. Ons niet gelaten, integendeel.

De Playlist