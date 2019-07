Hoe de organisator van Vestiville in Nederland al een spoor van schulden achterliet

De grootste klappers uit de urbanscene, fraai gedecoreerde stages en een prachtig terrein met tenten en themadorpen: Vestiville had alles in zich om uit te groeien tot een van de grootste evenementen van Europa. Maar het feest ontaardde vlak voor aanvang in een financieel drama, met gigantische schulden, boze leveranciers en duizenden zwaar teleurgestelde hiphopfans van over heel de wereld.

De in het Nederlandse Oss opgegroeide Ravuth Ty, bekend van hiphopduo Two Crooks, is het zwarte schaap in deze nachtmerrie en zal geen beste start van zijn zomervakantie beleven. Het brein achter het festival heeft een rits aan schuldeisers achter zich aan nadat hij door de Belgische politie werd opgepakt op verdenking van schriftvervalsing, misbruik van vertrouwen en oplichting.