Rock Herk 2019 door de ogen van dirk.: 'Stijn Meuris drinkt champagne en wij maar gewone pintjes'

Vrijdag brak dirk. het Street-podium van Rock Herk af. Speciaal voor Humo hielden Jelle Denturck en de zijnen een fotodagboek bij achter de coulissen van het festival. Het werd een nuchter dagje van netwerken en ramptoerist spelen. 'Ook de meneer van Isbells was nog bijzonder nuchter, want hij wist in geen honderd jaar waar de lens was'.