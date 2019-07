“Tomorrowland wordt nu met argusogen bekeken”, zegt Tina Van Havere, die aan de HoGent onderzoek doet naar drugsbeleid en hulpverlening. “Omdat het een dancefestival is, wordt er natuurlijk direct opgesprongen. Maar op elk groot evenement heb je incidenten.”

Donderdag gaat het festival wel gewoon zijn tweede weekend in. Moeten we drugsgerelateerde overlijdens dan ‘gewoon’ accepteren?

Tina Van Havere: “Natuurlijk niet. Ik denk wel dat we eruit moeten leren. Hoe is die fout gebeurd? Waar is het misgegaan? Kon er iets beter? De organisatie van het festival probeert veel te doen om drugs buiten te houden. Als iemand betrapt wordt, knippen ze zijn festivalbandje door, dus er bestaat een duidelijk afschrikbeleid. Maar we moeten aan de andere kant veel meer inzetten op preventie. Drugs zijn een realiteit. We moeten die realiteit onder ogen zien: in het uitgaansleven, en zeker ook in de dancewereld.”