Different Class, het ontdekkingsfestival dat iedereen een stapje voor is

Subbacultcha, de organisatie die onder meer Mac DeMarco, Future Islands en DIIV voor het eerst naar België haalde, organiseert zaterdag voor de vierde keer het ontdekkingsfestival Different Class. De line-up is alweer knap, maar een nieuwe gitaargod moet je er niet verwachten. ‘We focussen ons op de spannendste genres en artiesten van het moment,’ aldus medeoprichter Kasper-Jan Raeman.

Eind 2011 richtten broer en zus Kasper-Jan en Herlinde Raeman Subbacultcha op, een organisatie die jonge muzikanten en kunstenaars promoot. Ondertussen zijn ze met hun concertavonden, feestjes én magazine uitgegroeid tot een begrip in de undergroundscene van de grote Belgische en Nederlandse steden. Voor 8 euro per maand word je Subbacultcha-lid en krijg je gratis toegang tot alle concerten die ze promoten. Zaterdag kunnen de duizend (!) leden op vertoon van hun lidkaart ook gratis DOK Gent binnen, waar voor de vierde keer het festival Different Class georganiseerd wordt. Samen met oprichter Kasper-Jan Raeman blikken we vooruit op het festival en proberen we erachter te komen wat zijn organisatie zo uniek maakt.

HUMO Met COUCOU CHLOE (vooruitstrevende producer die opgepikt werd door Rihanna, red.) en Bladee (de sidekick van Zweedse sensatie Yung Lean, red.) hebben jullie dit jaar twee stevige headliners.

Kasper-Jan Raeman «Bedankt! We wilden COUCOU CHLOE al lang naar ons festival halen. Haar muziek is ondertussen gebruikt voor Rihanna's modeshow, en daarnaast is ook haar uitstraling geweldig. Ze heeft het potentieel om nog veel groter te worden. Bladee is binnen het genre al echt een wereldartiest. Er komt iemand speciaal van Australië naar Gent voor zijn show. Bovendien is hij heel populair bij een jong publiek. Deze week hebben we onze jongste inschrijver ooit geregistreerd!»

HUMO In het verleden haalden jullie onder meer Mac DeMarco, Future Islands en DIIV voor het eerst naar België. Zulke artiesten kan ik me vandaag niet meer inbeelden op een Subbacultcha-evenement; jullie focus ligt nu veel meer op electronica en hiphop.

Raeman «Door samenwerkingen met bijvoorbeeld nachtclub C12, die wordt gerund door één van onze eerste leden, hebben mensen inderdaad wel het gevoel dat we meer op elektronische muziek focussen. Maar niet uitsluitend, hoor. We willen altijd de spannendste artiesten van het moment promoten, en vandaag vind je die nu eenmaal terug in de elektronische muziek en hiphop. We proberen altijd mee te gaan met onze tijd, we blijven evolueren. Trouwens: zes jaar geleden waren acts als Future Islands en DIIV ook nog underground, hè!»

HUMO Is het voor een ontdekkingsfestival als Different Class de bedoeling om te groeien?

Raeman «Volgend jaar zullen we een kleine stap zetten om te kunnen groeien, maar het is niet de bedoeling om de nieuwe Werchter of Pukkelpop te worden. Natuurlijk zou het leuk zijn om van vijfhonderd naar duizend bezoekers te gaan, maar de focus moet op ontdekking blijven liggen. Als we te veel buiten de niche treden, verloochenen we ons eigen concept. We willen trouw blijven aan ons publiek.»

HUMO Jullie hebben dan ook heel trouwe leden. Ik veronderstel dat ik de mensen die ik door het jaar zie op Subbacultcha-events in pakweg Beursschouwburg, ook zaterdag zal tegenkomen in Gent.

Raeman «Different Class is ons hoogtepunt van het jaar. Zowat alle trouwe leden komen naar het festival, waardoor het ook een soort ontmoetingsplek wordt. Vaak gaat het om gelijkgestemde jonge mensen die actief zijn in de kunst- of muziekwereld. De optredens zijn heel belangrijk, maar het samenzijn ook.»

HUMO Subbacultcha is bijna een scene op zich geworden, die draait rond stijl en identiteit. Als je als jonge Brusselaar écht cool wilt zijn, moet je opdagen op Subbacultcha-evenementen.

Raeman (lacht) «Dat is nooit onze bedoeling geweest, we hebben ons nooit geprofileerd als lifestylemagazine. Maar wanneer je werkt met artiesten die proberen te vernieuwen en experimenteren, trek je wel een uitdagend, open-minded publiek aan.»

HUMO De Uruguayaanse singer-songwriter Juan Wauters is met zijn vrij traditionele folk de vreemde eend op jullie affiche. Zouden jullie hem ook gehaald hebben zonder zijn edgy uiterlijk en kledingstijl?

Raeman (denkt lang na) «Hij hoort bij hetzelfde label als Mac DeMarco en DIIV, waar we goede contacten mee hebben. Wauters' unieke stijl past inderdaad bij ons festival. Op Different Class programmeren we artiesten die voor ons de middelmaat overstijgen en iets te vertellen hebben, en dat kan verder gaan dan muziek alleen.»

HUMO Ook de queerscene is goed vertegenwoordigd op jullie evenementen, zowel op het podium als in het publiek.

Raeman «Subbacultcha is een heel open, inclusieve community. Iedereen is welkom, en dat willen we ook vertalen in onze programmatie. Zaterdag komt bijvoorbeeld FAKA naar ons festival, een van dé gezichten van de Afrikaanse queercultuur.»

HUMO Naar welke act kijk je zelf het meest uit?

Raeman (denkt na) «Lauren Auder, een jongen van 20 die nu al bij het label van King Krule en slowthai heeft getekend (True Panther Sounds, red.). Bovendien heeft hij al met Christine and the Queens getourd. Auder heeft nog maar één ep'tje uit, maar je merkt aan alles dat hij bijzonder getalenteerd is. En zijn stem! Zijn charisma! Geloof me: we gaan nog veel van hem horen.»

Drie andere niet te missen acts volgens Kasper-Jan Raeman:

Erika de Casier

Raeman «Erika de Casier heeft een Belgisch paspoort maar is opgegroeid in Denemarken. Bij ons zal ze voor het eerst op Belgische bodem haar toegankelijke r&b-pop live brengen.»

FAKA

Raeman «FAKA is niet te missen. De shows zijn opzwepend energiek en vooral: uniek. Een act die je minstens één keer in je leven gezien moet hebben.»

Bladee

Raeman «Ik ben heel benieuwd hoe het publiek zal reageren op de show van de immens populaire Bladee. Zijn fanbase, die voornamelijk uit tieners en jonge twintigers bestaat, is erg trouw. Volgens mij wordt het één grote moshpit, of op z'n minst een geweldig feest.»

Different Class gaat door op zaterdag 10 augustus in DOK Gent. De deuren openen om 14 uur. De toegang is enkel voor Subbacultcha-leden. Dat kun je hier worden, of ter plekke aan de ingang.

Er is ook een gratis deel op het festivalterrein, waar samengewerkt wordt met jonge collectieve uit Gent en Brussel, inclusief dagdisco én een kunstenaar met een getunede wagen. Meer info over Different Class vind je hier.