Urbanfestival Fire Is Gold mikt op groot, groter, grootst

Drie keer is scheepsrecht. Voor haar derde editie veranderde Fire Is Gold voor de zoveelste keer het geweer van schouder. Met resultaat: in Antwerpen is een rapfestival opgestaan dat de scepter van de belhop durft opeisen.

Your new urban festival in Antwerp. Marketing is een geniepig ding. In theorie was er geen woord aan die slogan gelogen. Fire Is Gold was wel degelijk nieuw in Antwerpen. Het rapfestival heeft een idyllische plek in Vilvoorde ingeruild voor een lap grond in de stad van Brabo. Maar beweren dat het rapfestival recht uit de baarmoeder kwam, was de eerste twee edities van Fire Is Gold oneer aandoen.

Fire Is Gold heeft Laundry Day opgeslorpt – het urbanevenement neemt voortaan de plek in van het dancefestival op de Middenvijver – en in Antwerpen is bij een niet nader genoemd voetbalcluppie al meermaals gebleken dat fuseren tot iets lelijks kan leiden. Het was zaterdag dus met een bang hart naar Linkeroever trekken. Enerzijds omwille van de fusie, anderzijds omdat Fire Is Gold in het verleden al eens een serieuze kemel had geschoten.

'De eerste aflevering van Fire Is Gold in Vilvoorde was een hoogmis van het narcisme', was in 2017 het verdict. Als je de indruk wekt een koffiekrans te organiseren voor wie aan aanstelleritis en selfiefilis lijdt, ben je ver van thuis. Hoewel de tweede editie van het urbanfestival tonnen potentieel toonde, bracht Fire Is Gold geen volksverhuizing in gang. Je zou er zomaar cynisch van worden en denken dat Vlaanderen geen nood heeft aan hippiediehop en aanverwanten, maar Fire Is Gold 3.0 heeft het tegendeel bewezen.

Spandau Ballet

Het is dag op dag 36 jaar geleden dat Spandau Ballet het fantastische ‘Gold’ heeft uitgebracht, en dat kan geen toeval zijn. 'Gold! Always believe in your soul / You’ve got the power to know / You’re indestructible, always believe in.' Ze hebben die raad ter harte genomen. Fire Is Gold heeft zijn bestaansreden mee op de verhuiswagen naar Antwerpen gezet: een broeiplaats voor lokale helden zijn. Met Miss Angel, Hamza, Zwangere Guy en Black Mamba kleurde de affiche grotendeels zwart-geel-rood.

Fire Is Gold is in zijn kunnen blijven geloven, en dat werpt nu zijn vruchten af. Er trokken zo’n 10.000 kids – draak van woord, maar het was niet anders – naar de Middenvijver in Antwerpen om daar letterlijk in het stof te bijten. Een verdubbeling van het volk. Ze kwamen van overal en vormden een blauwprint van onze maatschappij: divers. Dat alleen al was een overwinning voor het urbanfestival – ze zijn erin geslaagd de juiste groep mensen naar Fire Is Gold te lokken.

Het publiek was jong – gemiddeld op een leeftijd waarop je nog flippo’s uit chipszakken vist – al was het wel een dankbaar publiek. Het was iets na twee toen Yung Felix een grote plas tieners in de ogen keek. Er was ook nauwelijks een verschil tussen de moshpits kort na de middag en die tegen het vallen van de avond. Als de jongeren gáán, gáán ze compleet loco. Voor wie met de dertig flirt en ouder is, was het soms onwennig dansen, al werkte het enthousiasme van de jonge rapfans meer dan aanstekelijk.

Fire Is Gold trekt nog meer dan voorheen de kaart van kwaliteitsvolle muziek. Wilde de organisatie een tijd inzetten op alle aspecten van de hiphopcultuur, dan waren skateboarding en graffiti deze editie de enige randactiviteiten die prominent in beeld kwamen. Ze zijn er evenwel in geslaagd het cliché van tafel te vegen dat urban- of rapshows per definitie slécht zijn. Jarreau Vandal, Ronnie Flex & Deuxperience en Aya Nakamura pleegden de ene aanslag op de heupen na de andere.

Racisme

Vanuit eigen land stonden er enkele certitudes op de planken. Ondanks dat ze beweren artiest te zijn, hebben Zwangere Guy, Dvtch Norris, K1D en Glints het slopen van podia als beroepsactiviteit. Het was een wereld van verschil met Woodie Smalls, die uitpakte met meer samples van geweerschoten dan met welgemikte woorden – een pijnlijke vaststelling als je een rapper bent. Het moet verder nog bevestigd worden door de organisatie, maar er vloeide volgens onze berekeningen meer autotune over het terrein – met ‘dank’ aan Leafs, Ronnie Flex en Hamza – dan dat er bier is verkocht.

Niet alles dat Fire Is Gold had geprogrammeerd was een schot in de roos, de talks over racisme en drugs op festivals hadden het potentieel dat in de toekomst wel te zijn. 'Als tiener spiegel je je aan mensen in de media waarin je iets van jezelf herkent. Dat was voor mij, gezien mijn huidskleur, niet makkelijk', getuigde een bezoeker. Fire Is Gold durfde onderwerpen aan te halen die bij haar doelgroep leeft, en dat getuigt zowel van gezond verstand als van lef. Mág een blanke braids dragen? Wat met cultural appropriation? Wat te denken van positieve discriminatie?

'Ik wéét dat ze mij soms boeken omdat ik een vrouw ben, en dat ik dan ook nog eens een andere huidskleur heb. Je moet die kans grijpen om je te tonen', vertelde dj Black Mamba. 'I am not a role model', zong Jarreau Vandal later op de dag. Ze zijn dat echter wel, en het is belangrijk hen een platform te geven. Fire Is Gold introduceerde met de talks een goed instrument, al waren ze niet altijd even boeiend. Het is echter een formule die in de toekomst verder mag/moet worden uitgewerkt.

Je zag het bij een dj zoals Hakimm: goede vibes zijn alles, en die waren er in overvloed. Er was het plezier, het samenhorigheidsgevoel, de muziek. Kortom: de ingrediënten om een klassieker te bereiden. Het is echter te vroeg en onrealistisch om Fire Is Gold de evenknie te noemen van Nederlandse succesverhalen als WOO HAH! en Appelsap, al was de ambitie duidelijk: deze urban speeltuin wil de grootste van het land worden.