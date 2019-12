Graspop Metal Meeting 2020 bevestigde vandaag de komst van:

Phil Campbell and the Bastard Sons, The Hu, Black Veil Brides, Blues Pills, British Lion (met Iron Maiden-icoon Steve Harris), Cemetery Sun, Crystal Lake, Death To All, Fire From The Gods, Michael Schenker's Temple of Rock, Northlane, Tempt en The Dead Daisies.

Voor info en tickets kunt u terecht op de site van Graspop