Altin Gün op Pukkelpop: feestje op z’n Turks als prima alternatief voor Billies gedruis

Heel Pukkelpop was op de tweede avond in de ban van Billie Eilish en de Boiler Room. Heel Pukkelpop? Nee, in één tent bood Altin Gün dapper weerstand tegen de overheersing met een gemoedelijk feestje à la turque.

Voor wie nog niet vertrouwd is met het concept: onder de naam Altin Gün, wat ‘gouden dag’ betekent, botvieren de oer-Nederlandse Jasper Verhulst en zijn vrienden hun liefde voor Turkse psychfolk en spelen ze vooral traditionals uit het genre. Live gaat de aandacht vooral naar zangeres Merve Dasdemir en Erdinç Ecevit, die zich met zijn Turkse snaarinstrument behoorlijk in zijn saz voelde.

Toch leek het in het begin geen gouden dagje te worden. Goud staat immers gelijk aan zwijgen en het volk taterde zich liever wat zilverpapier bij elkaar. Het leek of de troepen van Verhulst dat niet doorhadden, zo fijn en gezellig stonden ze te jammen. ‘Leylim Ley’ deed je verlangen naar het dutje in het gras van vanmiddag en dat ze in een spierwitte Club de laatste eer bewezen aan Erkin Koray, de pionier van de Anatolische folk die pas overleed, was knap.

In het tweede en laatste halfuur kregen we een bij momenten volstrekt andere band: niet meer de naar rock neigende sound van hun laatste plaat ‘Aşk’, wel de spacy paddosynths waar ze destijds een publiek mee vonden. We kunnen die nummers tot aan het laatste koebelletje analyseren, maar belangrijker is dat u dánste! Naar oude Vlaamse traditie ging het zelden verder dan een bijtrekpas en een omhoog geworpen arm, maar toch. U had die lichtjes verdonkeremaande versie van überzomerplaat ‘Süpürgesi Yoncadan’ en de grootse finale, versierd met wat meppen op de darbuka, meer dan verdiend.

Altin Gün was een gemoedelijk alternatief voor Billies gedruis, kudos daarvoor, maar wellicht komt dit kransje doorgewinterde muzikanten meer tot zijn recht op een plek waar iedereen voor hen komt. Een toegewijd publiek en de perfecte omstandigheden: als ik het één band gun, dan wel Altin Gün.

