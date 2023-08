Amelie Lens bracht op Pukkelpop de rechttoe rechtaanste technoset van de dag: geen franjes, no prisoners

Veni vidi Amelie. De zwangere Amelie Lens deed op Pukkelpop exact waarvoor ze gevraagd werd, wat iedereen van haar verwacht en waarvoor ze nu al een paar jaar als headliner op de grootste festivals van het continent gevierd wordt: de rechttoe rechtaanste technoset van de dag brengen.

LIVEBLOG. Volg hier al het festivalnieuws

Geen franjes, no prisoners. In juni draaide ze voor 30.000 ravers in een indrukwekkende vliegtuighangar op Sonar By Night, nadien op Tomorrowland, haar Kiewit-set moest voor geen van beide shows onderdoen. Pronte kroon op een sterke line-up in de vernieuwde, uitgebreidere Boiler Room op Pukkeldag 2.

Beeld Koen Keppens

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: