ArrDee deed verwoede pogingen, maar hij kreeg het publiek van de schriel gevulde Dance Hall nooit écht mee op Pukkelpop

Riley Jason Davies brak in 2021 definitief door met ‘Flowers (Say My Name)’, zijn van anabole steroïden voorziene mash-up van Destiny’s Child en Sweet Female Attitude, en het is met die song waarmee hij op Pukkelpop nog het meest loskreeg bij zijn publiek. Voor de rest was het, as they say, platten truut.

Hij komt veel naar België, Double R Dee. Vorig jaar november in de Botanique, eerder deze zomer op Couleur Café, vandaag in Kiewit: dat zijn volgens setlist.fm bovendien meteen drie van zijn recentste vijf optredens. De 20-jarige rapt over Charles Dickens en samplet de boyband Westlife: ArrDee is een Brit in hart, nieren en steenpuisten, en met het charisma van een Christmas pudding.

En – in acht genomen dat hij en zijn dj/hypeman bijna 50 procent van hun tijd besteedden aan steeds wanhopiger wordende pogingen om het publiek op te zwepen, op het schrijnende af – krijgt ArrDee het publiek van een schriel gevulde Dance Hall nooit mee. De eerst gevormde circle pit bleef ook gewoon, minuten nadat die ontstond, opvallend leeg. Jaren geleden had ArrDee hier op Pukkelpop eens zijn beste optreden ooit gegeven, zei hij tussendoor. De kans dat ‘18 augustus 2023' in zijn top tien komt, is klein.