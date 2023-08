Ascendant Vierge serveerde Pukkelpop een pittige portie gabberopera

Ongebruikelijke combinaties die het te onzent altijd goed doen: preparé en seldersla, focaccia en pastasaus, KRC Genk en onnodig puntenverlies. En vanaf vanavond ook – hou u vast aan de takken van de bomen – opera (!) en gabbermuziek (!!).

Ascendant Vierge is een naam uit de astrologie, want dat is naast staalharde johnnymuziek dé passie van de in Brussel residerende Mathilde Fernandez en haar partner, Casual Gabberz-medeoprichter Paul Seul. Het moet zijn dat het hemelgewelf hen vanavond gunstig gezind stond: in hun horoscoop las ik iets over ‘een zeer gunstige professionele kans die u met beide kansen zal grijpen’ én ‘beats die zo hard beuken dat uw milt er via uw strot weer uit zal komen’. Griezelig accuraat!

Op Pukkelpop zong Fernandez de sterren van de hemel: haar subtielste noten klonken ongeveer tienduizend keer luider dan die van Billie Eilish. (Nu halen dancezangeressen altijd wel hun noten, maar fucking hell.) Seul, ondertussen, dreunde de zweetdruppels van het plafond en deed de plankenvloer daveren alsof een kudde olifanten even verderop aan een cursus aerobics was begonnen. De extase na het optreden van Eilish was vóélbaar; niemand sprong op Pukkelpop al zó hard als tijdens ‘Influenceur’.

Beuken, stampen, dreunen, kletsen, vonken, hameren, bonzen, bonken, knallen, hengsten, pompen, bulderen, denderen en uiteindelijk retehard ontploffen: nu is daar met ‘gabberopera’ dus ook gewoon één handig te onthouden naam voor.

