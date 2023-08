Bakar heeft zinnige dingen te vertellen, maar zijn songs kwamen op Pukkelpop niet uit de verf

Coole dude, die Bakar. Frisse liedjes ook. Alleen kwamen die op Pukkelpop niet genoeg uit de verf.

Bakar viel met de deur in huis: ‘All In’ was een statement. Hij is te nemen of te laten. De met een felkleurig hemd pronkende zanger uit Camden Town geeft geen fuck om wat u denkt. ‘Reclaime!’ denderde verder op hetzelfde elan. Kosmopolitische rammelpunk tussen The Clash en Libertines. ‘Who do I call for a sacred soul? / Who do I want when the world don’t go? / Headin’ your way, might take your role / Heavy low flow, it’s a heavy low flow’. Bakar zong het alsof hij tegen argwaan en wanhoop vocht. Wankel. Quasi ijlend.

Ook ‘Big Dreams’ klonk als een dronken indiebandje dat van een draaitrap donderde. ‘Small Town Girl’ lonkte naar het schattigste van King Krule, de man wiens liedjes Bakar in 2015 begon te remixen tot Belangrijke Mensen hem ontdekten via SoundCloud. De betreurde modegoereoe Virgil Abloh, bijvoorbeeld, die hem een plekje gaf in een Louis Vuitton-modeshow in 2019, naast kanonnen zoals Kid Cudi en Playboi Carti. Zoals wij ons driejarige dochtertje proberen diets te maken wanneer zij argeloos met haar loopfietsje bovenop een skateramp plaatsneemt: het kan snel gaan.

‘1st Time’ kreeg wat mensen aan het springen, ondanks de vochtige warmte die aan ieders lijf bleef kleven. ‘Alive!’ stak iets goedgemutst van The Strokes een dikke toeter in de mond en dwong diep te inhaleren. ’t Staat op Bakars in september te verschijnen nieuwe album ‘Halo’. Misschien toch es checken. De fans vonden het prima, zwaaiden leutig met de armen en waren blij dat ze de namiddaghitte even konden vergeten.

Die klik met het publiek stak slechts sporadisch de kop op. Zou het aan zijn podiumpersonage liggen? Hij is een suffe jongen. Een echte slacker. He couldn’t care less, zo leek het soms. Tja, met zo’n attitude zweep je het publiek niet op. Nu kon Bakars cheeky, grootstedelijke indiepop in de Club écht wel een stroomstootje van de fans gebruiken.

Hij blijft hoe dan ook een intrigerende figuur. ‘All I want’s my kids to have some nepotism,’ zong hij in de midtempo-synthpop van ‘The Mission’. ‘All I want’s my wealth to have some repetition / Call my unborn son and tell him that’s the mission.’ Vond u hoorbaar leuk. Wij ook. Abubakar Baker Shariff-Far heeft als zwarte Londense moslim namelijk zinnige dingen te vertellen. Zijn songs werden geschreven vanuit het standpunt van ‘a first-generation immigrant’ en gaan over ‘where we come from, and what the immigrants of the future will look like,’ dixit de man zelve.

Toch een beetje jammer dus dat de tent pas helemaal los kwam bij afsluiter ‘Hell N Back’, het soulvolle quarantainehitje waarmee Bakar zich door de covidcrisis worstelde. ‘Could you tell where my head was at when you found me?’, zong u heupwiegend in koor, ‘Me and you went to hell and back just to find peace / Man, I thought I had everything, I was lonely / Now you’re my everything, I was lonely’.

Aandoenlijk. En gezellig, jazeker. Maar ook: Too little, too late.

