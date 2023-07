Baxter Dury: ‘Ik heb nooit één noot britpop beluisterd’

Baxter Dury (51) maakt keer op keer dezelfde plaat, maar ze wordt wel steeds beter. Op ‘I Thought I Was Better Than You’, nummer zeven intussen, heeft hij zijn onmiskenbare geluid verder verfijnd: een mix van pop, parlando, hiphop, romantiek en avant-garde waarin zijn lijzige stem kokette tegenkanting krijgt van een vrouwenkoor. Op 8 augustus warmt Baxter Dury het Lokerse Feesten-publiek op voor Blur.

Baxter Dury bracht in 2021 zijn even entertainende als confronterende autobiografie ‘Chaise Longue’ uit, waarvan alleen al de titel boekdelen spreekt. Toen vader Ian Dury zaliger, de frontman van de rockband Ian Dury and The Blockheads, in de jaren 80 onderdak verleende aan een drugdealer in zijn flat in de Londense wijk Hammersmith, kreeg die de slaapkamer van de kleine Baxter toegewezen; zoonlief sliep dan maar op de verrafelde chaise longue in de woonkamer. Baxter Dury verschijnt op het Zoom-scherm vanuit de flat die hij ooit met zijn pa deelde: vandaag woont hij er met zijn 21-jarige zoon Kosmo.

HUMO Je stond eerder deze zomer in het voorprogramma van Pulp. Hoe is dat je bevallen?

BAXTER DURY «We hadden wat technische problemen. Maar het was fijn: 35.000 toeschouwers, ook al waren ze daar voor Pulp. Een voorprogramma spelen kan nochtans een ondankbare taak zijn, alsof je voor de leeuwen wordt gegooid in een Romeins amfitheater.»

HUMO Op dinsdag 8 augustus sta je op de Lokerse Feesten geprogrammeerd vóór Blur. Heb je iets met britpop?

DURY «Nee. Ik ben goed bevriend met Jarvis Cocker van Pulp, maar dat heeft niets met zijn muziek te maken. Ik ben vooral fan van hem als persoon. Dat ik in zijn voorprogramma stond, was dus puur nepotisme (lacht).

»Vroeger liep ik Blur-frontman Damon Albarn weleens tegen het lijf – we woonden in dezelfde buurt in Londen – maar ik heb nooit één noot van zijn muziek beluisterd. Ook niet van Oasis, trouwens. Ik heb de britpop altijd ontweken, en daar ben ik blij om. Ik luisterde vroeger enkel naar Amerikaanse muziek: de gitaren van Nirvana en Pixies, en hiphop à la NWA. Ik was een nogal pretentieuze mens.»

HUMO Hiphop was ook het enige wat je oplegde terwijl je ‘I Thought I Was Better Than You’ schreef.

DURY «Voor alle duidelijkheid: dan hebben we het over moderne hiphop. De gangstarap die ik in de jaren 90 beluisterde, werd gemaakt door een bepaald soort mensen die opgroeiden in een onveilige omgeving. Hun muziek heeft een sterke sociologische boodschap, maar daar kun je weinig mee als je op een provincialistisch eiland als Engeland woont.

»Frank Ocean, Kendrick Lamar en Tyler, the Creator hebben daar verandering in gebracht: zij schrijven niet enkel over hun eigen ervaringen, ze gebruiken ook hun fantasie én ze maken inventievere muziek die me enorm inspireert. Hiphop stimuleert sowieso iets in mij: als ik muziek in spreekstijl hoor, word ik dolenthousiast. Hoe zou dat komen? (lacht)»

HUMO Met zijn mix van musichall en rock-’n-roll was je vader Ian een meester in het Sprechgesang, maar jij gaat nog verder. Je zingt niet, je rapt ook niet: je declameert.

DURY «Ik heb geen enkele moeite hoeven te doen voor die stijl: ik ben fysiek gewoon niet in staat om te zingen. Gelukkig was er in de familie een voorbeeld van iemand die ook niet zo goed kon zingen, dat hielp. Ik maak me er ook niet langer druk in dat ik voortdurend met mijn pa word vergeleken: zolang ik maar zélf geloof dat ik iets anders doe dan hij, is het goed.»

CATHARSIS

HUMO Héérlijk hoe dat vrouwenkoortje je in Birkiniaans franglais van antwoord dient in ‘I’m Not Your Dog’: ‘Je ne suis pas / ton chièèèn!’

DURY«Het ging me zeker niet om iets seksueels, en zelfs niet om the battle of the sexes. Ik wil niet zoals Serge Gainsbourg mijn mannelijke dominantie tonen door hijgerig tegen een vrouwenstem aan te schuren. Het is puur een geluidskwestie: ik hou van vrouwengezang.»

HUMO Ik wilde net zeggen: je vrouwenkoor domineert jóú.

DURY «I hope so. Het zijn allemaal sterke vrouwen. Ik kan behoorlijk bazig zijn in de studio, maar mijn zangeressen luisteren nooit naar me. Ze doen lekker wat ze willen. En daar word ik blij van.»

HUMO De song ‘Aylesbury Boy’ gaat over het provinciestadje waar je woonde met wijlen je moeder, de kunstenares Betty Rathmell.

DURY «Aylesbury was indertijd een kleur- en cultuurloze uithoek van Groot-Britannië die in mijn ogen symbool staat voor onze arme periode – mijn vader was toen nog niet beroemd. Mijn moeder stamde af uit een kunstenaarsgeslacht dat niet bezig was met de bohemien uit te hangen: ze wilden gewoon kunst maken. Maar in de rock-’n-roll, de wereld van mijn pa, gedroegen veel mensen zich erg hyper. Dan kun je geen gefocuste ouder zijn, en dat is niet altijd goed voor een familie. Je moet héél sterk zijn om als een gezonde volwassene uit zo’n milieu te komen.»

HUMO In je autobiografie ben je mild voor je vader, ook al schrijf je dat hij altijd in het midden van de belangstelling wilde staan, zelfs als dat ten koste ging van het zelfvertrouwen van zijn kinderen.

DURY «Mijn opvoeding was a mixed blessing: moeder gaf ons wél aandacht, dus ik kreeg ook positieve impulsen. Weet je, beroemde ouders hebben sowieso een zonderlinge invloed op hun kinderen. Maar ik ben gelukkig nu, en ik functioneer nog naar behoren.

»Ik ben mijn autobiografie beginnen te schrijven tijdens de pandemie, omdat ik er toen de tijd voor had. Het schrijfproces heeft voor een catharsis gezorgd, maar dan niet van therapeutische aard: ik voelde eerder een soort trots, omdat ik in staat bleek te zijn om een heel boek bij elkaar te pennen. Ik ben nooit naar school geweest, moet je weten – of hoogstens een beetje hier en een beetje daar.»

HUMO Waarom ben je enkele jaren geleden met je zoon Kosmo ingetrokken in de flat van je vader?

DURY «Er is dat prachtige uitzicht op de Theems, natuurlijk. Maar verder wil ik er niet te veel over zeggen: thuis is een persoonlijke plek. Ook al doe ik mezelf dit soort vragen aan: door het boek te schrijven én door jou hier binnen te laten via de Zoom-camera.

»Ik heb ‘I Thought I Was Better Than You’ hier geschreven, samen met Kosmo. Tot hij de muziek plots beu werd: nu wil hij er zelfs helemaal mee stoppen. Dus heb ik alle backing tracks gestolen die hij heeft gemaakt (lacht). Maar hij krijgt natuurlijk alle credits.»

HUMO Is het niet vreemd dat hij de muziek al op z’n 21ste voor bekeken wil houden?

DURY «Met een familiegeschiedenis als de onze? Ik vind het een wijze beslissing. Nakomelingen van bekende muzikanten liggen vaak onder een vergrootglas: ze kunnen niet ontsnappen aan de geest van hun ouders of grootouders. Ik heb m’n eigen stijl gevonden, maar dat heeft véél tijd gekost. Wat wel helpt: al de journalisten die mijn vader nog hebben meegemaakt, zijn intussen dood (lachje).»

HUMO Met andere woorden: je grootste troef is volharding?

DURY «Nee, het komt gewoon neer op 100 procent écht zijn. Zodra je dat durft, zul je je publiek vinden.»

‘I Thought I Was Better Than You’ is uit bij Heavenly Recordings. Beeld rv

Baxter Dury staat op dinsdag 8 augustus op de Lokerse Feesten.