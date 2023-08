Bizkit Park, partyend like it’s 1999: ‘Op de pot met Papa Roach’

Na Pukkelpop wordt overal het einde van de festivalzomer gepredikt, maar it ain’t over ’til Crammerock sings. De sluitingsprijs in Stekene, waarvoor Humo zomaar even vier duotickets weggeeft (waag hier uw kans!) omringt headliners Noel Gallagher en Miles Kane met een keur aan Belgen en Nederlanders op het brede spectrum tussen Brutus en Pommelien Thijs. De aftrap is voor Limp Bizkit én Papa Roach en nóg een handvol hitkanonnen uit de nu-metal, samengebald in de Belgische tributeband Bizkit Park.

HUMO Het kan niet anders of jullie zijn onlangs met z’n allen op studiereis geweest naar Limp Bizkit op Pukkelpop.

BART VRIESACKER (cofrontman) «Enkel Niko (Van Driessche, de andere cofrontman, red.). Zelf heb ik een haat-liefdeverhouding met de liveshows van Limp Bizkit. Ze kunnen knallen als ze dat willen, maar evengoed zijn ze soms héél slecht. En vergane glorie kan ik niet aanzien. Dan maak ik er liever zelf een frisse versie van.»

HUMO Wie is volgens jou de beste nu-metalzanger?

VRIESACKER «Voor mij zijn er twee kanshebbers: Chester Bennington van Linkin Park voor zijn enorme bereik en Corey Taylor van Slipknot om zijn krachtige en mooie zangstem. Ze wisselen constant tussen zingen, schreeuwen en grunten: enorm belastend voor de stem. En overdag werk ik als preventie-adviseur, dan moet je al de hele tijd praten.»

HUMO Bizkit Park eert een genre. Waarom kiezen jullie niet voor één band?

VRIESACKER «Wij zijn opgegroeid met videoclips van System of a Down en Slipknot, die qua energie de liveshows benaderen, en onze optredens moeten even hevig zijn. Daar heb je hits voor nodig, maar geen enkele groep heeft een uur aan hits.»

HUMO Volgend jaar vieren jullie je tienjarige bestaan, met op de setlist voor een groot deel dezelfde meezingers als in het begin. Staan daar nummers tussen die je intussen niet meer kan hóren?

VRIESACKER «Als die er al zijn, ga ik dat niet aan jouw neus hangen (lacht). Omdat wij de nummers meestal wat bewerken, is het soms verfrissend om het origineel nog eens te horen. Intussen is mijn zoon van 11 ook gek op nu-metal en hoor ik de nummers uit onze set thuis opnieuw, in fonetisch Engels.»

HUMO Heb je ooit een nu-metalheld ontmoet?

VRIESACKER «Onlangs ben ik Jacoby Shaddix, de zanger van Papa Roach, tegengekomen op de wc. Hij was toiletpapier aan het zoeken en had het net gevonden in het hokje dat ik binnenstapte. Verbaasd stond hij te kijken naar die Belg die zonder papier zijn ding ging doen – hij wist niet dat ik maar een kleine boodschap te doen had.»

HUMO Misschien nog een grote boodschap om dit gesprek af te sluiten?

VRIESACKER «Bizkit Park speelt op 1 maart 2024 in Ancienne Belgique!»

