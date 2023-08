Black Box Revelation doet iedereen pieken en een ode aan Sanda Dia: dit was de donderdagavond van Pukkelpop

LIVEBLOG. Volg hier al het festivalnieuws!

Black Box Revelation heeft maar drie minuten nodig ★★★★☆

Beeld Koen Keppens

‘Donderdag is de avond van de vroege piekers, alright!’ Jan Paternoster begroette een uit haar voegen barstende Marquee en zette het nummer ‘Alcohol’ in: ‘My friends got me going crazy on alcohol / My vision gets a little hazy on alcohol.’ Het publiek ging mee en bereikte omstreeks tienen een gradatie van begaaidheid die normaal gezien gereserveerd wordt voor de cyclocross van Loenhout óf de spelerskern van KRC Genk.

The Hickey Underworld Beeld Koen Keppens

Het ging ijlings richting één uur en The Hickey Underworld achtte de tijd rijp om maar eens ‘Blonde Fire’ in te zetten. Met andere woorden: wie er ook maar aan dácht om onder het tentzeil te kruipen, kreeg geen nachtkusje op het voorhoofd, maar een sloophamer tegen de tempel. Lichtjes uit, snaveltjes kapot.

The Subs Beeld Koen Keppens

Voorspel? Daar doen Jeroen De Pessemier en Wiebe Loccufier niet aan. ‘We are The Subs,’ klinkt het kalmpjes door de boxen, meer niet, en meteen gaan we vegen. 135 minuten lang! En alsof een aanzienlijke dosis schmink, strakke lycra pakjes en een strop die De Pessemier meters in de lucht liet bengelen nog niet geil genoeg was, werden er ook nog buitenstaanders betrokken in ons minnespel. Véél buitenstaanders.

blackwave. deed zelfs tieners uit hun dak gaan op een trompetsolo ★★★★☆

blackwave Beeld Koen Keppens

Willem Ardui en Jean Atohoun doen niet aan polarisatie, ze zijn er voor iedereen! Dankzij de rauwe strofes zijn ze er absoluut voor u, hiphophead. Maar met die catchy refreinen komen ze ook speciaal voor u, tienermeisje. En die ijzersterke zevenkoppige band achter hen laat zelfs u aan uw trekken komen, jazz- en soulfetisjist.

Sophie Straat eert Sanda Dia: ‘In welke wereld is een mensenleven 400 euro waard?’

Beeld Koen Keppens

Een nummer over misbruik in studentenclubs, opgedragen aan Sanda Dia: met dat statement zorgde de Amsterdamse Sophie Straat meteen voor een opvallend moment tijdens de openingsavond van Pukkelpop.

