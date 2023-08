BLUAI! Hoe roekeloos ze hun klinkers ook op elkaar stapelen, hun noten legden ze op Pukkelpop, als waren het kwetsbare kippeneitjes, liefdevol in precíés de juiste volgorde.

Voor een girlband had BLUAI opvallend veel baard op het podium van de Club: niets tegen zangeres Catherine Smet, bassiste Caitlin Talbut, drummer Mo Govaerts of gitariste Izzy die Amina Parago kwam vervangen – samen een beeldig plaatje – maar leek die harige gitarist-violist nu niet érg hard op Willem Ardui van blackwave.? Zal hij méé richting geven, als producer bijvoorbeeld, aan de BLUAI-debuutplaat waarvan deze set een voorproefje was? Of was hij na zijn blackwave.-triomf van gisteren gewoon blijven hangen, op de loer voor een kans om nóg eens een willekeurig podium op te kruipen? Wie zal het zeggen!

Behalve enkele bekende songs – ‘Dime Store’ en mijn persoonlijke favoriet, het aan Big Thief herinnerende ‘Blue Moon’ – én gewapend beton was de set vooral opgetrokken uit nieuw materiaal. Verhalen over hartzeer en vriendschap, songs die klonken alsof ze – na de cocon van hun ‘Junkyard’-ep – weleens breed wapperende vlinders zouden kunnen worden. ‘Keep Up with the Boys’ was grandiozer dan om het even wat BLUAI tot hiertoe al op plaat zette. De rest klonk als vroege Waxahatchee of zachte Snail Mail met – waarom ook niet – een streepje boygenius, dat toevallig straks óók nog speelt.

‘Wattefok eigenlijk, wij hadden gedacht dat hier vijftig man ging zijn,’ klonk het vanop het podium. BLUAI is een goeie band die nog altijd niet van zichzelf kan geloven dat ze een goeie band is. De laatste song van de set – vandaag uitgekomen! – heette ‘In Over My Head’. Niks van. BLUAI was op Pukkelpop precíés wat het moest zijn: een verpletterende belofte.

