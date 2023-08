Brutus op Pukkelpop: slagerij Mannaerts kapte onze romp in ribbetjes

Het was een lief, wit hartje dat Brutus bij het begin op het achterdoek liet projecteren, maar dat het vervolg niet lief zou zijn, wist het kleinste kind. Het werd uiteindelijk een witheet uur, dat zich langzaam om de kransslagader klemde.

Nadat we het aantal keren dat we Brutus zagen op onze twee handen hadden geteld, dachten we dat we klaar waren voor de show. Tot de drummende frontvrouw Stefanie Mannaerts en haar gezellen op het podium liepen en aanlegden zonder bibberen: eerst ‘Liar’ en dan ‘War’, respectievelijk het beste nummer van hun laatste plaat ‘Unison Life’ en de nummer 11 van StuBru’s Zwaarste Lijst. Tien minuten ver en slagerij Mannaerts had menig romp in ribbetjes gekapt.

Menig, maar blijkbaar niet alle. Tijdens ‘What Have We Done’ zagen we wat mensen de tent verlaten. Het deed ons één seconde twijfelen of metalbands wel in Marquees thuishoren, maar toen kwam ‘What Have We Done' en zwegen we zedig. Gitarist Stijn Vanhoegaerden reikte naar de lucht met een postrockriff, bassist Peter Mulders ging voor de aardbeving en Stefanie Mannaerts liet gensters uit haar stokken vliegen, al beekjes zwetend en tranen latend.

Beeld Alex Vanhee

Wat Brutus typeert en wat hen in de eregalerij van de Belgische en stilaan ook Europese metal heeft gekregen, is de spanning tussen hard en zacht. Het is alsof de muzikanten in ieder hoofd kunnen kijken dat voor hen geestdriftig staat te knikken: na elke gewelddaad van een song mag je even je hoofd op hun schouder leggen, maar bij de minste hint van vormverslapping begint Mannaerts de vellen en het metaal te geselen alsof ze haar wat hebben misdaan.

Als de drumriff van ‘Victoria’ een bier was, was het een Duvel: krachtig en niet na te maken. Als het een boer was, dan was al dat stikstof al lang uit de lucht geblazen. Als Mannaerts aftelt, opent ze de poorten naar een koninkrijk waar je pinten in glazen drinkt, iedereen een bandshirt van Deftones draagt en zijzelf de verlichte despoot is. Met vierduizend stokslagen word je er niet gestraft, maar beloond.

‘All Along’ was vermomde thrashmetal – het is geweten dat Lars Ulrich een Brutus-sticker op zijn rollator heeft hangen – en bij het oorstrelende ‘Sugar Dragon’ viel er confetti uit de lucht. Bij slagerij Mannaerts mag het wat meer zijn, blijkbaar. Voor mij graag een halve kilo blastbeats, vijf sneetjes rauwe emotie van het huis en vierenhalve ster, alstublieft.